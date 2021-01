Tým torza koalice má však projí ještě významnější obměnou. Objevily se už zprávy o nominacích Pavla Marka (ANO) na post náměstka primátora s gescí městského majektu a organizací a jeho stranické kolegyně Andrey Turkové do křesla uvolněné radní pověřené správou sociálních věcí a zdravotnictví. Tyto politicky zatím příliš neokoukané tváře má doplnit právě předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup, který aktuálně vede stranický tým při jednáních o budoucnosti koalice.

Zkušený politický matador, který je zastupitelem nepřetržitě už devatenáctým rokem, přitom již v křesle náměstka primátora působil v letech 2002 - 2014 a patří tak k rekordmanům. V polistopadové éře byl patrně nejdéle sloužícím hradeckým náměstkem, ve své funkci postupně sekundoval primátorům Oldřichu Vlasákovi, Otakaru Divíškovi a Zdeňku Finkovi.

Sám Martin Soukup nechce před pondělním zastupitelstvem předbíhat a ke svému eventuelnímu angažmá poslal jako odpověď na dotaz, na kterou gesci se připravuje, jen toto vyjádření: "Do zastupitelstva musíme jít s pokorou, s vědomím osobní odpovědnosti za vzniklou situaci a připraveni ke kompromisům s cílem stabilizovat řízení našeho města. Kdo to nepochopí, neobstojí. Ze schůzek s opozicí, bez jejíž podpory teď s našimi 16 hlasy nebudeme schopni schválit naprosto nic, jsem vyrozuměl, že musíme předložit skutečně smysluplné návrhy. Byl jsem vyzván, abych pomohl tuto složitou situaci řešit. Je to téměř sebevražedná mise, které se málokdo z pochopitelných důvodů chce aktivně účastnit a mě takové výzvy zajímají."

Podle informací, které Deník získal, by měl Soukup opět spravovat gesci kultury, sportu, cestovního ruchu a školství. V ní v letech 2002 - 2014 dosáhl viditelných úspěchů - například příchodu extraligy ledního hokeje. Na druhou stranu byl spojen i se vznikem rozporuplně přijaté sochy starosty Ulricha, kterou město zadalo sochaři Stanislavu Hanzíkovi a jíž po kritických ohlasech veřejnosti nechalo z náměstí Svobody odstranit a uložit do depozitu na hradeckém letišti.