V neděli 15. listopadu vypršel termín, do kterého měly ODS a ANO odpovědět Změně pro Hradec a Zeleným (ZPHZ) na jejich požadavek na výměnu náměstků Jiřího Bláhy (ODS) a Věry Pourové (ANO). Obě strany výměnu svých náměstků odmítly, což deklarovaly už minulý týden.

Reakce ZPHZ na sebe nenechala dlouho. Už před několika dny naznačil předseda zastupitelského klubu ZPHZ Adam Záruba, že většina straníků chce odchod z koalice.

"Vedeme ještě vnitrostranickou debatu, ale jeden názor u nás jasně převažuje. Martin Hanousek chce, abychom to vyřešili rychle, já bych přece jen dal ještě prostor nějakým jednáním," řekl Záruba Deníku zhruba před týdnem. Víkendové události potvrdily, že Zelení v čele s Hanouskem jsou v tomto směru radikálnější.

"Naše organizace mě pověřila k vypovězení koaliční smlouvy a jednání se všemi demokratickými stranami o novém složení koalice. Hlasování bylo jednoznačné. Nicméně vše ještě musíme probrat se Změnou pro Hradec," potvrdil v pondělí Hanousek, podle kterého už byla situace v koalici neúnosná.

"Například paní náměstkyně Pourová u nás ztratila veškerý kredit. Máme jednoznačný názor, že je zcela nekompetentní a měla by z funkce odejít," dodal současný náměstek pro školství. Pourová i předseda zastupitelského klubu ANO Pavel Marek ale ostrou kritiku nechápou a výměnu odmítají. Bavit by se byli ochotní jen o kompletní personální výměně celého vedení města.

Hanousek se v pondělí sešel i s Adamem Zárubou, aby se dohodli na dalším společném postupu. Podle Záruby budou pravděpodobně i členové Změny pro Hradec brzy o vypovězení koaliční smlouvy hlasovat. Změna i Zelení svorně tvrdí, že jejich rozdělení nehrozí a budou postupovat společně. "Chci, aby to bylo co nejdříve. Doufám, že se bavíme v řádech dnů, nejpozději do příštího zastupitelstva," dodal Hanousek. Vše tedy čím dál více směřuje k pádu hradecké vlády zhruba po dvou letech fungování. Tedy v polovině volebního období. Co bude ale dál?

Pokud se informace Deníku potvrdí a v nejbližších dnech opravdu dojde k oficiálnímu rozpadu hradecké vlády, začnou v krajském městě velké politické šachy.

"Pokud k vypovězení dojde, tak město nemůže být dlouhodobě bez vedení. Je tu několik variant, jak můžeme postupovat. Jedna z nich je doplnění chybějícího koaličního partnera, tak říkajíc kus za kus. A to minimálně v počtu tří. Pokud se to nepovede, tak je po dohodě s opozicí možná i varianta koaliční menšinové vlády," naznačil předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup.

Že by tři hlasy ZPHZ mohly nahradit komunisté, ale odmítá v jakékoliv formě. "To můžu rezolutně vyloučit, byl by to podraz na naše voliče," dodal Soukup. Další variantou je podle něj široká koalice mnoha stran podobná té na kraji. Ani v tomto případě ale ODS nechce hodit hnutí ANO přes palubu. A to by byl pro změnu problém pro další partnery. Například Piráti se už před komunálními volbami v roce 2018 zavázali, že nepůjdou s ANO do koalice. A nic na tom ani po dvou letech měnit nechtějí.

Jediná koalice, o které by podle Aleše Dohnala uvažovali, by byla ta na půdorysu krajské, tedy bez ANO a KSČM. Pokud by ODS přistoupila na koalici bez ANO, mohla by vzniknout většinová vlády s pohodlnou většinou až 23 hlasů. To za předpokladu, že by v ní zasedli zástupci HDK, ODS, Pirátů, Koalice pro Hradec (KPH) i ZPHZ.

Takovou koalici preferují podle informací Deníku zástupci HDK, Pirátů i ZPHZ. Nejsilnějším hráčem by se v ní stalo se sedmi mandáty HDK a podle předsedkyně Pavlíny Springerové by poté logicky přišla na přetřes i otázka primátorského postu.

"Moje personální ambice to není, ale rozhodně je to důležitá otázka, o které bychom se chtěli bavit. Jsou ale i důležitější věci, které se týkají programu," řekla Deníku Springerová, která se o post primátorky ucházela už v roce 2018. Větší podporu ale tehdy získal kandidát ODS Alexandr Hrabálek. Aby mohla taková koalice vzniknout, museli by občanští demokraté podle všeho ustoupit z pozic. Jen těžko by totiž noví partneři přišli s tak lákavou nabídkou, kterou ODS nabídlo v roce 2018 hnutí ANO - tedy pozici primátora i klíčového investičního náměstka.

To naznačil i Pirát Aleš Dohnal. "Určitě bychom nešli do koalice, kde by ODS se stejným počtem mandátů měla podstatně větší roli než my nebo i HDK, které má dokonce o dva zastupitele více," řekl Dohnal. Podle něj by Hradci změna na primátorském postu prospěla. "Máme výhrady k tomu, jakým způsobem pan Hrabálek některé věci řešil, že byl zbytečně útočný směrem k občanům, což podle nás není úplně úloha primátora. Nepůjdeme do těch jednání s tím, že absolutně požadujeme konec pana primátora, pokud by ale zůstal, měl by se razantně změnit styl jeho práce," vysvětlil pirátský zastupitel.

Reálné varianty hradecké vlády:



ANO, ODS, ZPHZ - 19 hlasů. Znamenalo by to urovnat vztahy a pokračovat v současném složení.

ANO, ODS, KPH - 19 hlasů. Varianta s výměnou ZPHZ za Koalici pro Hradec, která zatím nechce svůj další postup předjímat.

HDK, ODS, Piráti, KPH, ZPHZ - 23 hlasů. Široká koalice s pohodlnou většinu. Většinu by měla i při vynechání KPH nebo ZPHZ. Velké ústupky by ale zřejmě musela udělat ODS.



Všechny ostatní varianty znamenají spolupráci s KSČM, kterou strany odmítají nebo spojení HDK či Pirátů s hnutím ANO. I to se ale zdá téměř vyloučené.