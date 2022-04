Akce platí pro úplně všechny návštěvníky, ať už si zakoupí jednorázový vstup v pokladně, nebo využijí svoje čipové hodinky. Dokonce i návštěvníkům plaveckého bazénu, kteří si zakoupí vstupenku do celého areálu a projdou v plavkách spojovací vyhřívanou chodbou do aquacentra, bude tento bonusový čas započítán. Stejně tak majitelé modrých a červených hodinek dostanou 20 minut zdarma v aquacentru i když do aquacentra vstoupí přes plavecký bazén.