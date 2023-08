Zásahový oděv, aktivní dýchací přístroj, náročná, ale dynamická a rychlá dráha s pěti disciplínami. Tak vypadal Hradecký Combat Challenge. Hasičská výzva v pětiboji se konala v sobotu u písníku Marokánka v hradeckých lesích.

Trať závodu Hradecký Combat Challenge byla na netradičním povrchu – směsi písku a kamení. Závod hasičů se konal v sobotu jako součást doprovodného programu závodu Gladiator Race. | Foto: Michal Fanta/HZS KHK

Na konec prázdnin přichystal Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Českou hasičskou sportovní federací letní soutěž, která je obdobou soutěží v FCC (Firefighter Combat Challenge). „Zásadní úpravou bylo, že trať závodu Hradecký Combat Challenge byla na netradičním povrchu – směsi písku a kamení. Možná zdánlivá drobnost, která ovšem obtížnost závodu ještě znásobila,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Závod se konal v sobotu dopoledne jako součást doprovodného programu závodu Gladiator Race. Na start se postavila necelá padesátka soutěžících. Čekala na ně paralelní trať v klasickém modrém a červeném vyznačení. Každý závodník absolvoval postupně výstup do 3. NP lešeňové věže s břemenem – hadicí sbalenou do harmoniky o hmotnosti 19 kilogramů.

Dále bylo nutné vytáhnout na laně zavěšené hadice sbalené do kotouče, taktéž o hmotnosti 19 kilogramů. Po sestupu z věže následoval Hammer box, kde museli účastníci provést celkem 20 úderů s 10kilogramovou palicí. Po průběhu slalomové dráhy roztáhli soutěžící zavodněné hadicové vedení na vzdálenost asi 20 metrů, proběhli lítacími dveřmi, sestřelili terč a pokračovali na finálovou a zároveň nejtěžší disciplínu. Tou byl transport 80kg figuríny na vzdálenost 32 metrů až do cíle.

Celou trať absolvovali jak profesionální, tak dobrovolní hasiči v plné výbavě, tedy v kompletním třívrstvém zásahovém oděvu, zásahové obuvi, zásahových rukavicích pro použití na požár, v přilbě pro hasiče a s kompletním funkčním vzduchovým dýchacím přístrojem.

„Vůbec nejrychleji absolvoval celou trať David Kubiš (HZS Jihočeského kraje), který se stal zároveň vítězem kategorie mužů nad 40 let. V kategorii mužů do 40 let byl nejrychlejším Roman Munzar (HZS Královéhradeckého kraje). Na start závodu se postavily s odhodláním i tři ženy, z nich závod dokončila jediná – Gabriela Martynková (SDH Stanislavice). Všem blahopřejeme!“ sdělila Martina Götzová.

Pořadatelem soutěže byl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Českou hasičskou sportovní federací a Sportovním klubem hasičů Královéhradeckého kraje.