„Už jsme se sem chystali dlouho, nikdy jsme výlov neviděli a děti jsou nadšené. Je to hezká akce pro děti. Určitě je to pro ně poučné,“ myslí si Jana Palasová a přitom bedlivě sleduje své ratolesti, aby neskončily mezi kapry ve vodě. „Chtěli jsme si koupit i nějakou rybu a odradila nás fronta,“ dodává mladá maminka.

Vody po okraj prsaček, bahno až za ušima, ale kádě se podařilo naplnit

A fronta u prodejního stánku je na dlouhé minuty. „Čtyři kila dvacet, je to tak dobře?“ ptá se jeden z prodavačů staršího muže, který přikývne a za chvíli už odchází s igelitkou. „Půlku sníme, půlku si dáme do mrazáku a máme jeden vánoční úkol splněný,“ směje se senior Josef, který brzký nákup vánoční suroviny spojil s výletem do městských lesů.

Spokojení s výlovem jsou i lesníci. „Ryby narostly pěkně, průměrná váha kapra byla tři a půl kila. Ještě to nemáme úplně spočítané, ale bude to zhruba 30 metráků kapra. Pak jsme nalovili i nějaké štiky, ty jsem čekal větší, nevím jestli to vybraly volavky nebo vydry. A pak máme nějaké candáty a jednoho sumce albína,“ říká baštýř Jan Hýsek.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Kapr se prodával za 125 korun za kilo. „Vánoční cenu jsme zatím neurčili, ale mohlo by to být kolem 130 korun za kilo,“ uvažuje Hýsek. Další výlov pro veřejnost chystají městské lesy na Výskytu 12. listopadu.

Zvýšení cen se nevyhnou

Státní svátek využili k výlovu i rybáři v Opočně. Největší rybník na Rychnovsku Broumar se bude lovit ještě v sobotu. „Za kolik budeme prodávat kapra na Vánoce, ještě nevíme, už jsme jednou zdražovali na jaře na 105 korun, ale zřejmě tam bude ještě nějaké navýšení,“ rozvažuje šéf Kolowratského rybářství Václav Kalenda.

Podzimní žně houbařů. Přišel čas václavek či hlívy. Ta je skvělá do gulášů

Ještě nižší cenu 90 korun za kilo pak nabízí přímo u rybníků při výlovech největší rybářství na Hradecku. I chlumečtí rybáři využili Den samostatného Československa k výlovu hned dvou rybníků. „Na našich sádkách budeme na Vánoce prodávat koncovým zákazníkům za jednotnou cenu 98 korun za kilo. Mírně jsme museli zdražit, kvůli nárůstu všech možných vstupů,“ říká ředitel Rybářství Chlumec nad Cidlinou Ladislav Vacek.

„Zdražujeme nejméně, co můžeme. Chceme, aby si lidé udrželi tradici kapra na vánočním stole, proto držíme cenu takto nízko,“ přiznává Vacek. První výlov tam už udělali v minulém týdnu.