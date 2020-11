V dalších dnech a týdnech se v zařízení nákaza výrazně rozšířila. Postupně se onemocněním covid-19 nakazilo zhruba 150 lidí. Necelá stovka z nich byli klienti zařízení. Těch je v Domově U Biřičky celkem 340. Z práce kvůli nákaze vypadalo také několik desítek zaměstnanců. Ty se podařilo domovu nahradit studenty hradecké zdravotnické školy, sociálních škol a dalšími zájemci z veřejnosti, kteří reagovali na výzvu na sociální síti.

Už před 10 dny oznámila ředitelka Daniela Lusková, že průchod nemoci zařízením se daří úspěšně řídit. Svědčily o tom zlepšující se výsledky plošných testů. První kolo odhalilo zhruba 80 nakažených, druhé asi 50, třetí už jen 14.

Nyní už domov přešel z testování PCR testy na testování pomocí testů antigenních. A v pondělí ráno už byly všechny provedené testy negativní. "Domov U Biřičky tak ukončil karanténu. Aktuálně zde nežije ani nepracuje nikdo s infekcí koronaviru," informovala Lusková. Domov bude stejně jako ostatní sociální zařízení i nadále pokračovat v pravidelném testování. Pokud to situace dovolí, ráda by ředitelka Daniela Lusková co nejdříve dovolila za přísných podmínek také návrat návštěv.

"Předpokládám, že ministerstvo vydá opatření regulující návštěvy tak, abychom mohli na vstupu provádět testování příchozích a advent a Vánoce proběhly v poklidu a s blízkými," napsala Lusková už v polovině listopadu. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by návštěvy v sociálních zařízeních mohly být v nějakém omezeném režimu povolené od chvíle, kdy Česko přejde na třetí stupeň pohotovosti v systému PES. To přichází v úvahu v ideálním případě od pondělí 30. listopadu. O tom, jestli se tak ale opravdu stane, se rozhodne až v dalších dnech.