"Pro mě to je normální práce, někdy je to lehčí, někdy těžší, jsme jenom lidi, všichni za volantem děláme chyby," okomentoval dosaženou cifru Vladimír Studýnka, který začínal v Hradci na trolejbusu před bezmála 40 lety. V současnosti jezdí s kloubovými vozy. "Dnes jsou pohodlnější vozy, je to jako řídit osobák, ale větší je provoz na silnici a naopak ubylo cestujících," okomentoval dvoumilionový řidič vývoj za poslední desetiletí.