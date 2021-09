Akce se skuteční tradičně na nádvoří Městské hudební síně, na severních terasách a v Žižkových sadech, v případě nepříznivého počasí se přesune do prostorů Adalbertina. Slavnost se odehraje od 10 do 19 hodin a nabídne škálu tuzemských i cizokrajných vín. Nabídku vinných moků doplní stánky s grilovanou kýtou, bramboráky, klobásami, steaky, horkou čokoládou, kávou, a různými pochutinami k vínu, jako jsou například olivy a sýry. Těšit se můžete i na stylový hudební doprovod.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.