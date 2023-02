„Dostal jsem možnost účastnit se této delegace, která je ryze pracovní. Je to skvělá příležitost přenést spolupráci na komunální úroveň,“ vysvětlil Řádek (HDK/TOP09). Program cesty je podle něj určený pro zástupce měst a průmyslu a obchodu a z dalších českých měst přijal pozvání i zástupce Brna.

Komunální politik bude mít jiný program než předsedkyně Poslanecké sněmovny. Hlavním bodem pro něj má být návštěva obřího veletrhu zaměřeného na inovace a udržitelnou energetiku.

Lukáš Řádek se chystá na konci března se sněmovní delegací na Tchaj-wan.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

„Je to největší asijský veletrh v tomto oboru. Jeho zaměření se výborně protíná s mojí gescí na městě. Na programu je i setkání se zástupci tchajwanských společností a municipalit. Tchaj-wan je technologický leader, investuje v mnoha městech České republiky. V Hradci bohužel zatím ne a bylo by skvělé toto partnerství provázat do nějakých investic do hradeckých rozvojových zón,“ dodal náměstek, který má na starosti strategický rozvoj, investice, ochranu klimatu, adaptaci a energetiku.

Cestu schválilo osm z jedenácti členů rady města. Hlasování se zdrželi zástupci za ODS. Rázně ji ale kritizuje opozice. „Myslíme si, že je to naprosto zbytečná cesta za obrovské peníze a že municipalita by se neměla zapojovat do podobných aktivit, jako je podpora Tchaj-wanu,“ tlumočil názor nejsilnějšího zastupitelského klubu ANO jeho místopředseda Denis Doksanský.

Podle něj existuje podobných veletrhů mnoho a nejsou tak daleko. „Je zbytečné létat přes půl světa na Tchaj-wan. Tady nejde o to, že bychom nechtěli dráždit Čínu. Myslíme si, že městu do toho vůbec nic není. Představitelé města se mají starat o to, aby byly opravené silnice a lavičky, a ne o globální politiku,“ namítl Doksanský.

Cesta náměstka Řádka se nelíbí ani trojici opozičních zastupitelů za SPD. „Máme jednotný názor, celkově se nám tato cesta nelíbí. Nepřispěje zájmům České republiky a nelíbí se ani Číně. Jde tady hlavně o zviditelnění pana Řádka. Cesta je navíc zbytečně drahá,“ řekla předsedkyně zastupitelského klubu SPD Irena Němcová.

Řádek namítl, že město se snaží chovat úsporně a že poletí komerčním letem. „Větší část nákladů hradí Česko-tchajwanská komora a Česko-tchajwanská podnikatelská rada pro ekonomickou spolupráci. Město dává příspěvek na úrovni 85 tisíc korun, což je menší část nákladů,“ poznamenal.

Toho, že by jeho cesta na Tchaj-wan mohla odradit čínské investory, se neobává. „Tchaj-wan je šestnáctkrát větší investor než Čína. Je mi jedno, co si o tom z Číny myslí,“ rázně namítl hradecký náměstek. „Je to především pracovní cesta, samozřejmě určitá symbolická rovina v tom může být spatřována,“ dodal Řádek.

Vedení města věří, že se podaří navázat lepší vztahy s tchajwanskými podnikateli a některého z nich přivést do Hradce Králové. Zatím se zmiňuje bez dalších podrobností výrobce dronů. „Ještě ideálně předtím zrealizujeme schůzku s šéfem Česko-tchajwanské obchodní komory a máme tam přislíbený kontakt na jednu firmu, která má potenciální zájem,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová (HDK/TOP09).

Avizovanou cestu předsedkyně Poslanecké sněmovny už před týdnem kritizovala Čína. Označila ji za nesprávné rozhodnutí a vyzvala k jejímu zrušení. Peking považuje demokratický Tchaj-wan za svou nedílnou součást a ostrovu hrozí vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Podrážděně reaguje na jakékoliv jednání zemí s tchajwanskými představiteli. Tak se stalo i poté, co Petru Pavlovi volala těsně po zvolení prezidentka Tchaj-wanu.