„Dva a půl měsíce před plánovaným dokončením vyjádřil správce stavby, společnost Grinity, obavy, že se může předání stavby o několik týdnů zdržet,“ uvedla mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková. Stavba začala loni koncem února . Původně mělo být hotovo do konce letošního dubna. Kvůli válce na Ukrajině se ale stavební konsorcium Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont dohodlo s městem na prodloužení stavby do konce června.

Jenže teď se podle města zdá, že firmy nestíhají. „Rozhodně musíme bohužel počítat s tím, že se dokončení fotbalového stadionu zdrží. Náš správce stavby se domnívá vzhledem k technologickým postupům, že to není možné,“ řekl po čtvrtečním kontrolním dni na stavbě investiční náměstek hradecké primátorky Lukáš Řádek. Podle něj to dokládají výstupy z posledních pravidelných kontrolních dnů na stavbě.

Konsorcium stavebních firem sice komplikace připouští, ale se správcem stavby stavby nesouhlasí. „Od počátku roku nám sice práce v exteriérech výrazně komplikovaly nepříznivé klimatické podmínky, přesto panuje na stavbě maximální nasazení a směřujeme po stavební stránce k tomu, abychom do konce června realizovali vše, co nám ukládá smlouva,“ řekla Deníku mluvčí Strabagu Edita Novotná.

Současně ale připouští, že dodržení termínu dokončení nezáleží jen na stavebních firmách: „Vzhledem k tomu, že s investorem a fotbalovým klubem aktuálně řešíme finální podobu některých interiérů, bude termín dokončení záviset i na konečném zadání v tomto směru.“ Některé úpravy arény totiž město a FC Hradec Králové, které bude stadion v prvních letech spravovat, definovaly až během stavby.

V posledních týdnech zmizela východní tribuna a začíná se rýsovat i okolí stadionu. „V současnosti se dokončují fasády, hotovy jsou podlahy v interiérech i technické rozvody, pracuje se na venkovních komunikacích a na přelomu dubna a května se chystáme zasít trávník,“ popisuje dění na největší investici Hradce Králové v novodobé historii Edita Novotná.

„Pokud tam ta naděje je, jakože Strabag tvrdí, že tam je, tak budeme jenom rádi, ale myslím, že bychom se měli připravit na to, že se to nestihne,“ myslí si Lukáš Řádek.

Fotbalový klub chtěl stadion slavnostně otevřít při úvodním domácím utkání příštího ligového ročníku. Ta má začít 22. července, záleží tedy na losu, kdy budou Hradečtí hrát první domácí zápas.

„Pokud z pohledu správce stavby hrozí, že se termín dokončení stavby nedodrží, musí si především fotbalový klub připravit záložní řešení pro úvod příští sezóny, ačkoli jsme stavbaři stále ubezpečováni, že termín předání stadionu 30. června stihnou,“ připomíná hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Možností, že se stavba arény zpozdí, se v úterý zabývalo představenstvo FC Hradec Králové. „Pokud by se mělo jednat o dvě až tři kola úvodní soutěže, nepředstavovalo by to podle FC Hradec Králové neřešitelný problém a mohli by je odehrát venku,“ doplňuje primátorka, která věří, že firmy dělají pro včasné dokončení nového svatostánku hradeckého fotbalu, co mohou. Ostatně za prodlení by jim hrozilo nemalé penále.

Hradecká fotbalová aréna má stát 652 milionů bez DPH a pojme 9300 sedících diváků.