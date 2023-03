„Na nového provozovatele budou kladeny přísné požadavky, především co se týče zkušeností s provozováním podobného zařízení. Hodnotit budeme ale také jiné důležité aspekty, jako vize dalšího rozvoje zařízení i formu komunikace s veřejností,“ říká náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Adam Záruba.

Nový správce by po uplynutí všech stanovených lhůt mohl útulek začít provozovat ke konci léta. Součástí nabídky je více než 14,2 milionu korun určených na provoz, a to na dobu 36 měsíců včetně tříměsíční přípravné lhůty.

Z vojenského cvičiště přírodní unikát. Ohroženým druhům se na okraji Hradce daří

„Nového provozovatele bychom mohli mít vysoutěženého v květnu. Po uzavření smlouvy bude mít tříměsíční lhůtu na převzetí budovy a zajištění všech potřebných dokumentů k provozu. Předpokládáme, že by se správy útulku mohl nový provozovatel zhostit koncem srpna. Pokud vše půjde dobře, mohlo by to být i o nějakou dobu dříve,“ vysvětluje náměstek Záruba.

Útulek pro opuštěná zvířata nedaleko malšovického lesního hřbitova provozovaly technické služby od roku 2008. Je zde osm míst pro psy v karanténě a 48 pro psy ve volném chovu. Pro kočky v karanténě je vyhrazeno sedm míst a pro volný chov je to deset. Za patnáct let prošlo útulkem téměř šest tisíc zvířat.

V minulosti se objevovaly zprávy o týrání zvířat v útulku. Údajným týráním se dokonce začala zabývat policie. Podle některých bývalých zaměstnanců docházelo v městském zařízení například k drastickému utrácení koček. Vedení útulku to odmítlo, město ale začalo chystat změny v jeho fungování. Jedním z plánovaných kroků bylo právě i svěření útulku externímu provozovateli.