Hradečtí archeologové vyrazili v člunu za předky

Zažít na vlastní kůži to, co na primitivních dřevěných lodích zažívali kolonizátoři starých zemědělských kultur. Potvrdit si teorie o nich, nebo je naopak vyvrátit. Přinést odpovědi na to, jak vítr ovlivňoval námořní plavby doby kamenné či zda mohla být využívána jednoduchá plachta…

Především o tom je archeologická expedice Monoxylon III, jejíž duchovním otcem a organizátorem je Radomír Tichý z Katedry archeologie Filozofické fakulty UHK. V sobotu 25. května tak členové expedice vyrazili na devítimetrové replice 8000 let staré lodi z přístavu Lavrion na řecké pevnině, aby po zhruba 400 kilometrech dopluli na ostrov Kréta. Na dřevěném člunu absolvovali před dvaceti lety expedici Monoxylon II, tentokrát ho však upravili, aby se co nejvíce přiblížil člunu z italského jezera Bracciano - jedné z nejstarších nalezených lodí v Evropě. Posádka expedice Monoxylon III čítá na 24 lidí a hned dva členové posádky jsou z Univerzity Hradec Králové - archeologové Radomír Tichý a Richard Thér. Dále jsou mezi nimi učitelé, lékař či archeologové z jiných institucí. Součástí Monoxylonu III je i přeprava nákladu, který dávní mořeplavci mohli mít. Tentokrát se bude převážet pšenice a sopečné sklo. Předpokládaný konec plavby je 15. června.

Autor: Petr Vaňous