/FOTO, VIDEO/ Obsypaná lidmi byla ve středu večer náplavka Labe u Tyršova mostu v Hradci Králové. Koncert Filharmonie Hradec Králové pod širým nebem přilákal za soumraku tisíce lidí, kteří doslova ucpali Tyršův most a obě strany řeky nad ním.

koncert na náplavce | Video: Zdenka Gelnarová

„Moc se mi to líbilo, ale je tady hrozně moc lidí. Neuvěřitelné, jsou to fakt davy, jako by se tady něco rozdávalo zadarmo,“ smála se Karolína Hniličková.

Zdroj: Zdenka Gelnarová

A zdarma muzikanti opravdu rozdávali hudbu a krásný letní zážitek. Filharmonici pod vedením dirigenta Kaspara Zehndera hráli přímo na břehu na speciálně postaveném pódiu a víc než hodinový koncert klasické hudby nazvaný El fuego latino doprovodila světelná show. „Tohle Hradci moc sluší. Seděla jsem na druhé straně řeky Labe a neskutečně si užívala všechny ty tóny, barvy, stíny, emoce, které ve mně hudba vyvolává,“ okomentovala koncert náměstkyně hradecké primátorky pro kulturu Ilona Dvořáková.

Většina publika aplaudovala ve stoje, ti šťastnější seděli na lavičkách či dekách na trávníku. Část publika se ale nespokojila s poslechem z břehů řeky a vše sledovala z kánoí, loděk, pramic nebo paddleboardů přímo z hladiny Labe.