S několika tunami žrádla pro zvířata a dalšího vybavení se hradečtí milovníci zvířat už dvakrát vypravili k ukrajinským hranicím. Poprvé byli v polském městě Přemyšl, kudy proudí statisíce ukrajinských běženců při cestě do bezpečí. „Vše jsme dovezli do tamního útulku. Část materiálu tam zůstala, část se dostala na hranice, k jednotlivým kontrolním stanovištím,“ popisuje způsob pomoci Jaroslav Filip. Ti, kteří prchají se zvířaty, se tak mohou na strastiplné cestě lépe o své čtyřnohé kamarády postarat. „Asi úplně nejvíc mě zasáhly pohledy vystrašených psů. Byl z nich cítit hmatatelný strach, odevzdanost a zároveň prosba o pomoc,“ přemýšlí Jaroslav Filip a dodává, že slova nedokáží jeho pocity zdaleka vyjádřit: „Když to vidíte na místě, tak je to šílené. Myslím si, že jsem odolný, ale tohle mi opravdu několikrát vehnalo slzy do očí.“

Jarní práce na polích se rozjíždí, zemědělcům však chybí Ukrajinci

Při druhé cestě se pak dobrovolníci vydali ke slovensko-ukrajinské hranici a do vesničky Ptrukša přivezli několika auty opět tuny pomoci.

„V tamním útulku Na konci světa se normálně starají o 50, 60 psů, teď tam mají přes sto zvířat. Dostávají se tam právě nalezená zvířata z Ukrajiny,“ vysvětluje Jaroslav Filip. Pomoc se opět rozdělí a putuje dál: „Část materiální pomoci se převáží přímo na hranice pro utečence se zvířaty. Část si vyzvedávají azylová centra, kde utečenci se zvířaty teď jsou, část je využita přímo v útulku a část zejména velkých pytlů granulí poputuje dál na Ukrajinu.“ Podle Jaroslav Filipa musí Ukrajinci většinou nechat zvířata doma, protože často prchají autobusy a vlaky a zvířata prostě s sebou vzít nemohou.

Při návratu z druhé cesty k ukrajinským hranicím s sebou pak vzali osm běženců. „Byla mezi nimi i paní se dvěma pejsky, ta mířila dál do Hamburku. Vezli jsme ale také maminku se dvěma malými dětmi, nebo takřka osmdesátiletého muže s vnukem,“ líčí předseda hradeckého kynologického centra, který se občas setká s otázkou, jestli by nebylo lepší zaměřit se na pomoc lidem. „Lidem pomáhá velké množství neziskových organizací. Viděl jsem, že lidem se pomáhá a zvířatům ne, tak jsme se rozhodli pomoci zvířatům. Děláme, co je v našich silách,“ dodává Jaroslav Filip s tím, že se na místě setkali i s dalšími skupinami lidí, kteří se snaží pomáhat zvířatům. K ukrajinským hranicím chce brzy parta z Hradce Králové vyrazit s další pomocí.