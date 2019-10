Blížící se Památka zesnulých znamená i pro hradecké hřbitovy vyšší návštěvnost. Technické služby proto rozšíří otevírací dobu městských pohřebišť.

„Prodloužená otevírací doba na hřbitovech potrvá od 25. října do 3. listopadu. Hřbitovy budou otevřeny od 8 do 20 hodin, přičemž běžně máme nyní otevřeno od 8 do 17 hodin,“ uvedla vedoucí správy hřbitovů Naďa Štěrbová.