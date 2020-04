/FOTOGALERIE/ Rozestavěné haly developerské firmy CTP u Hradce Králové i takřka rok poté, co skončil dlouholetý spor mezi městem a společností, dál chátrají.

Sklady CTP při Hradci Králové se začaly dostatovat. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Zatímco parkoviště u fakultní nemocnice, které hradecká radnice zaplatila z peněz získaných od společnosti CTP, je hotové, dostavba hal na výpadovce na Třebechovice vázne. Firmě totiž stále chybí platné stavební povolení. Podle regionálního ředitele společnosti CTP Štěpána Morkese chce developer získat všechna potřebná stanoviska a povolení ještě do konce letošního roku a konečně zahájit dostavbu hal. „Budeme velmi rádi, a uděláme pro to vše co můžeme, když se nám podaří v ideálním případě získat stavební povolení do konce letošního roku a zahájit tak dostavbu našich hal. V pesimističtější variantě předpokládáme získání stavebního povolení, a pak zahájení stavby, na jaře roku 2021,” řekl Deníku Štěpán Morkes, který se minulý týden sešel i s primátorem Hradce Alexandrem Hrabálkem: Na tomto jednání vedení města informoval o dalších krocích.