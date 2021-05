Městská hromadná doprava v Hradci Králové zůstane i po pondělním návratu dalších žáků do školních lavic v prázdninovém režimu. V pracovních dnech tak nadále platí v jízdních řádech druhý sloupec s názvem „Pracovní den - omezení dopravy MHD“.

Ilustrační foto | Foto: DPmHK

V prázdninovém režimu funguje městská hromadná doprava už od začátku letošního roku. Po návratu prvních dětí do škol spustil dopravní podnik od 12. dubna provoz všech školních linek. Žáci tak mohou pro cestu do škol využívat linky č. 5Š, 10Š, 12Š, 16Š, 23Š a 25Š. V provozu je také linka č. 20, která zajištuje rozvoz školních dětí z Vysoké nad Labem. Nově k těmto linkám přibude od pondělí také linka č. 26, kterou mohou pro cestu do školy využít školáci například z obce Stěžery. Provoz nočních linek č. 51, 52, 53 a 54 je i nadále pozastaven.