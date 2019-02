Jednání kraje s dopravními firmami o nových smluvních podmínkách na zajištění autobusové dopravy, bylo úspěšné jen částečně. „Na pokračování působení v rámci veřejné autobusové dopravy jsme se dohodli se sedmi dopravními firmami z osmi. Jednání s posledním dopravcem budeme opakovat v pondělí 25. února,“ sdělil první náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Martin Červíček.

Podrobnosti o nových smluvních podmínkách kraj zatím nezveřejnil.

Dohodu odmítla jen společnost BusLine KHK. Česká televize uvedla, že BusLine žádala 43 korun za ujetý kilometr a odmítla nabídku kraje na 34,56 korun za kilometr.

Zatím je tedy jisté, že v dubnu vyjedou autobusy společností Arriva Východní Čechy, Audis Bus, CDS Náchod, ČSAD Ústí nad Orlicí, Krkonošská autobusová doprava Vrchlabí, P-transport a Trutnovská autobusová doprava.

DOPRAVCI: ROSTOU NÁKLADY NA MZDY

Kraj před dvěma týdny oznámil, že osm firem vypovědělo ke konci března smlouvu na zajištění veřejné autobusové dopravy. Dopravci to odůvodnili rostoucími náklady na mzdy řidičů a chtěli od kraje více peněz.

„Smlouva, na jejímž základě jsme zajišťovali linky v Královéhradeckém kraji od 1. ledna 2017, neumožňovala další navýšení ceny, které by pokrylo pravidelně rostoucí náklady, především mzdové náklady řidičů a ostatního personálu,“ sdělil tehdy Deníku ředitel společnosti Krkonošská autobusová doprava Ondřej Machačka.

Pokud by se strany nedohodly, hrozilo, že se v dubnu lidé nedostanou do práce a děti do školy, protože autobusy by nevyjely.

Kraj si proto od dopravců vyžádal údaje o veškerých nákladech na provozování veřejné dopravy, a tento týden v pondělí s nimi zahájil jednání.