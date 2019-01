Hradec Králové – Také se vám přes Vánoce podezřele zmenšily kalhoty a váha ukazuje nepříjemně vysoká čísla? A chcete s tím něco udělat? Deník nabídl zájemcům skvělou příležitost, jak se pod odborným dohledem zbavit kilogramů navíc a vypadat skvěle v jarních šatech a třeba nakonec i letních plavkách.

Začíná se v pondělí, ve čtvrtek se přestaví soutěžící

Do soutěže se přihlásilo sedm lidí, do fitness centra by měli docházet třikrát týdně, kdy se o ně budou starat odbornííci i co se týká stravování. Deník bude jejich snažení sledovat a pravidelně čtenáře informovat.

Posilovny v lednu praskají ve švech, v únoru je to již horší a v březnu si většina těch, kteří si dali předsevzetí nevzpomene ani na to, kdy naposledy posilovnu navštívili. Je to i díky tomu, že většina lidí se do tohoto boje pustí na vlastní pěst, přestane jíst, začne zprudka cvičit a díky tomu tak nanejvýš onemocní. Pro správné a dlouhodobé hubnutí je potřeba vyhledat odborníky, kteří klientovi pomůžou s naplánováním cvičebního plánu, jídelníčku a dalších nezbytných věcí.



A právě perfektní vedení odborníků i velmi příjemné moderní prostředí Deníku nabízí fitness centrum Star's gym na Moravském Předmětí v prvním patře obchodního centra Albert.

Deník dal proto sedmi čtenářům šanci zhubnout pod vedením zkušených trenérů Adama Kejzlera a Petry Chalupové z královéhradeckého fitness centra Star's gym. Oba fitness trenéři mají dlouholeté zkušenosti s vedením klientů při snaze zhubnout. Adama Kejzlara si navíc mohou pamatovat televizní diváci díky pořadu Nahá jsi krásna, ve kterém pomohl své klientce zhubnout celých 53 kilogramů za půl roku.

Účastníci hubnoucí akce tak budou v nejlepších rukách. „Jde nám především o spokojenost lidí, kteří si sem přijdou zacvičit. Začátky nejsou lehké, ale z mnohaleté zkušenosti vím, že po pár týdnech se cvičení a pohyb stane drogou, člověk ho potřebuje a prospívá mu,“ potvrdil Adam Kejzlar. Pěknou postavu může člověk získat poměrně v krátkém čase, je však nutné dodržovat i správný jídelníček při čemž vůbec není nutné hladovět, spíše naopak.

„Lidé jsou často překvapení, když jim jídelníček sestavíme, že musí jíst tak moc. Ale opravdu to funguje, řekl bych, že při shazování váhy má jídelníček nesporně větší vliv než cvičení, které pak pomáhá postavu formovat,“ dodal trenér.

Vzhledem k tomu, že příjemné prostředí centra nabízí využití sauny a solária, nabízí vedení fitness centra soutěžícímu, který během týdne dosáhne úspěchu nebo se bude hodně snažit, i několik minut v solární lázni zdarma.



Fitness centrum Star's gym samozřejmě poskytne všem zúčastněným zdarma vstup do fitcentra, služby profesionálního trenéra, který každému sestaví na míru jeho tréninkový plán a jídelníček a jako bonus i možnost navštívit některou z aerobních lekcí, které fitness centrum nabízí. Deník bude po celou dobu akce, která je naplánovaná na osm týdnů, sledovat pokroky všech zúčastněných a bude o nich pravidelně každý týden své čtenáře informovat.



Fitness centrum Star's gym, které se nachází ve Svitavské ulici poblíž třídy E. Beneše, poskytuje služby klientům bez věkového omezení již čtyři roky. Nezaměřuje se jen na fitness cvičení, ale také na rekondiční a regenerační péči. Klienti si zde mohou zacvičit na strojích nejvyšší kvality, nebo navštívit hodiny aerobního cvičení P-class, Zumba, Pilates, Intenzivní Yoga, Port de Bras, Power Yoga, nebo mohou vyzkoušet novou technologii cvičení Maximalizace.



Tato novinka ve světě fitness spočívá ve velice efektivním způsobu posilování páteřního pouzdra, které zajistí svalové narovnání páteře, což odstraní dlouhodobé bolesti těchto partií. Po cvičení se mohou klienti zrelaxovat v sauně, nebo v soláriu. Pro ty úplně nejmenší, kteří pouze doprovázejí své maminky, přichystalo fitness centrum také dětský koutek.



