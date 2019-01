Hradec Králové - Digitální planetárium? To by byla paráda, říkají jednohlasně pracovníci i návštěvníci hradecké hvězdárny a planetária. Cesta k vysněnému cíli však bude ještě dlouhá. První práce začnou v ideálním případě koncem příštího roku

Zda se sen přemění ve skutečnost, záleží především na tom, zda Evropská unie vyslyší žádost kraje o dotaci na zřízení moderního planetária. Náklady se totiž mají pohybovat kolem 70 milionů korun.



„To by bylo něco úplně jiného a pro návštěvníky by to znamenalo obrovskou změnu k lepšímu. Nedá se to slovy popsat, to musíte vidět,“ uvedl Jan Veselý z hradecké hvězdárny. Nové zařízení by například dovolilo cestovat prostorem a opustit přitom třeba i galaxii. Navíc se aktualizuje, takže je možné pozorovat i nově objevená tělesa.



Digitální planetárium na širokoúhlém plátně promítá hvězdnou oblohu a vesmírné objekty nejen tak, jak jsou vidět ze Země, ale i z různých končin vesmíru.

„Naší snahou je nahradit stávající planetárium z roku 1958, které je nejstarším a nejmenším v republice. Technicky a prostorově už zdaleka nevyhovuje,“ říká krajský radní Jiří Nosek.



Hradeckou hvězdárnu s planetáriem ročně navštíví více než 50 tisíc lidí, čímž patří k nejnavštěvovanějším hvězdárnám v republice.