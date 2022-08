„Tohle je Freightliner FLA z roku 1989. Je to řadový šestiválec o obsahu 12,7 litru. Je to věc, která tady není k vidění, a o to je zajímavější, když někam přijedeme,“ představuje svého krasavce Lukáš Bílý.

Srazy amerik objíždí se svou přítelkyní a s kamarády. „Teď už je to spíš než tahač dobře vytopený pojízdný stan. Spaní je ale pohodlné, velká postel, poberete spoustu věcí. Svým způsobem jsme exhibicionisté,“ směje se před modrou kabinou tahače, která uvnitř připomíná miniaturní garsonku.

Zdroj: Jiří Fremuth

Lukáš Bílý se dvacet let živil jako řidič kamionu, a ty mu přirostly k srdci. Teď už pořádá vlastní sraz amerických náklaďáků v Krhově na Blanensku. „Máme kolem 20 amerik i nějaké další trucky. Těžko se kouzlo těch aut vysvětluje. Řízení je zajímavé, za volantem úplně jiná atmosféra než v evropských autech. Je to na jednu stranu strašně nepohodlné, ale přitom hrozně rychlé. Tahač ještě nemá žádné omezovače,“ připomíná chlapík, který si myslí, že 33letý truck by se ještě dokázal rozjet na 160 kilometrů v hodině.

Podívejte se, jak vypadal sraz "amerik" v Hradci Králové

Buick, Chevrolet, Cadillac. Na hradeckém letišti burácely americké osmiválce

Jeho „silniční parťák“ má najeto tři miliony kilometrů. Sem tam má možná drobnou chybu na kráse, ale kombinace chromu s modrou kabinou z hliníkových plechů pospojovaných nýty je krásná i po letech. „Dlouhá léta jezdil u nás, už byl nachystaný na odpis, protože měl najeto své a všechno už bylo vylágrované. S bývalým majitelem jsme se domluvili, koupili ho a postupně ho už několik let za chodu dáváme do kupy,“ obhlíží bývalý kamioňák svého miláčka.

Zbytek je ve šrotu

Dnes už podobné stroje u nás na silnicích nevidíte, ale před třiceti lety jich po Evropě jezdilo relativně hodně. „Na začátku devadesátých let se sem dotáhla spousta amerických tahačů, protože vycházely levněji než ty evropské. Byly jednoduché a spolehlivé. Neměly spoustu elektroniky, a přitom byly vybavené a hodně uvezly. Ale tohle je jediné, co tady zbylo. Všechno je to dnes ve šrotu,“ připomíná trochu smutně Lukáš Bílý.

Shánět náhradní díly na tohle monstrum není snadné. „Co se týče plechařiny, ta už neexistuje, ale motorová stránka je skoro stejná s těmi čumákovými, co stále v Americe jezdí, a dá se stále relativně spousta dílů sehnat,“ přiznává milovník amerických aut.

Kdo chce vést vaši obec na Hradecku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

Peníze stojí nejen údržba, ale jen za každý ujetý kilometr proteče úctyhodným šestiválcem v současných cenách nafty bezmála 12 korun. „To auto má najeto tři miliony kilometrů, takže si zaslouží nějakou údržbu. Ale vzhledem k těm kilometrům vlastně minimální. Posledních pár let to bylo hlavně o zkrášlování. Když s tím jezdila firma, tak moc neřešili, jak vypadá. Bylo to pro ně auto, které má každý den jezdit a vydělávat,“ věcně připomíná Bílý.

Lukáš Bílý objíždí srazy amerik s přítelkyní a Frightlinerem FLA z roku 1989.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

160 tisíc korun ročně

Jeho truck je dnes papírově veterán. „Když jsme ještě jezdili na klasických značkách, ročně jsme platili 125 tisíc korun pojistku plus silniční daň. Takže koníček, kde dáte 160 tisíc ročně za to, že jedete pětkrát za rok na sraz, to je ranec. Plus údržba,“ popisuje.

Současně ale hrdý majitel legendární značky Freightliner připomíná, že penězi se jeho koníček vyjádřit nedá. S největším kusem techniky se na srazech, jako je Hradecká V8, cítí trochu jako VIP. „Pořadatelé za námi přijdou, zeptají, jestli jsme se vším spokojení, takže paráda,“ usmívá se Bílý.

Opravy dálnic ochromily dopravu u Hradce. Práce mají být rekordně rychlé

Ostatně skupina čtyř trucků budila na hradeckém srazu milovníků amerických korábů oprávněný zájem. Uspokojení a radost ale přináší bývalému kamioňákovi i samotná jízda. „Lidi zvedají palce, blikají, troubí, mávají, zastavují a rychle vytahují mobily, aby si nás vyfotili a natočili. Je to odměna za to, že do toho cpeme peníze a čas,“ říká bývalý řidič kamionu a jeho přítelkyně, která ho na srazy doprovází, dodává: „Děti po nás chtějí, abychom zatroubili, takže jim uděláme radost, a i to je na tom pěkné.“