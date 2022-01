Opozice navrhuje přesun 78 milionů

Opozice seškrtala v původním návrhu 78 milionů korun určených na komunikace, sportovní zařízení, nebo městskou zeleň. Stejnou částku pak naopak do některých kapitol přidala. „Požadovali jsme navýšení do oblasti školství, kultury a sociálních záležitostí a požadovali jsme vytvoření kovidového fondu a fondu na zvýšené ceny energií,“ vysvětluje Pavlína Springerová. Právě opoziční zastupitelka za Hradecký demokratický klub v polovině prosince navrhla přepracování rozpočtu a většina zastupitelů její návrh podpořila.

Spor je o zázemí u zimního stadionu

„Největší problém bude to, že jsme navrhli odebrání peněz z kapitol, které jsou pod panem náměstkem Markem (správa majetku města) a potom jsme navrhli odebrat peníze z projektu přestavby zimního stadionu,“ prozrazuje podrobnosti z jednání Pavlína Springerová. Projekt považuje za nepřipravený a nekoncepční. To primátor Hrabálek odmítá: „Chtěli jsme vybudovat šatny u zimního stadionu především pro děti, které se věnují hokeji. Jak se zdá, tak to byl jeden z největších předmětů sporu,“ dodává hradecký primátor.

Další schůzka má být v pondělí

Teď na magistrátu připomínkují opoziční návrh změn úředníci a šéfové dotčených městských organizací. Náměstek pro správu majetku města Pavel Marek (ANO) má z úterního jednání rozporuplné pocity. Právě jeho resortu se škrty citelně dotknou. Ze strany opozice mluví o politikaření: „Byly tam navrženy změny v některých případech bez jakýchkoliv znalostí, co ta konkrétní položka obsahuje.“ Pavel Marek tvrdí, že navržené škrty jsou často na úkor údržby městského majetku: „Nemáme, kde brát, pokud máme splnit to, co si opozice žádá. Doufám, že po nějakém vysvětlení a diskuzi opozice své požadavky pro některé položky pozmění. Ale nedělám si iluze o tom, že je to nějaká snaha ušetřit,“ říká.

Lídr opozice v boji o rozpočet Pavlína Springerová to odmítá a připomíná, že změny odsouhlasila v prosinci většina zastupitelů: „Demokratická opozice předložila návrh, který odpovídá projednávání v prosinci a za mě je míč je na straně vedení města. Pokud si neuvědomí svoji vlastní slabost, tak bohužel uvrhnou město do delšího rozpočtového provizoria, což mi si nepřejeme,“ připomíná Springerová fakt, že koalice už víc než rok nemá v zastupitelstvu většinu.

„Mě na tom jednání přišlo, že předkládá rozpočet opozice a žádá o souhlas koalici. To je absurdní situace,“ komentuje celou situaci bývalý člen dnešní koalice a nyní opoziční zastupitel Martina Hanousek (Změna pro Hradec a Zelení).

Jasněji by mělo být na začátku příštího týdne. Mírně optimistická je stále náměstkyně primátora pro ekonomiku za ANO Monika Štayrová: „Všechno je v jednání a diskuzi. Pracujeme s rozpracovanou verzí protinávrhu rozpočtu, nad kterým se jedná a připomínkuje se to. Myslím, že když by byla dobrá vůle a snaha dělat na obou stranách ústupky, tak by se to mohlo podařit do konce ledna,“ věří náměstkyně, která má za vedení města rozpočet na starosti.