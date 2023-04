„Kdokoliv sem přijde, muže se setkat s našimi výrobky a inspirovat se novinkami. Hlavní záměr studia je pomoci lidem s plánováním úložných prostor, šatních skříní, sestav do obývacích pokojů, koupelen nebo skříní do dětských pokojů,“ popsala fungování vedoucí plánovacího studia Ikei Eva Božíková.

Studio je v obchodním domě Aupark vedle vlakového nádraží. Přímo v plánovacím studiu je možné vidět malou část sortimentu, hlavně kuchyně a úložné prostory. Zákazník sem přijde s potřebnými rozměry a zdejší specialisté mu pomohou a poradí se vším ostatním.

Ikea otevírá v Hradci Králové

„Naplánujeme mu prostě řešení dle jeho potřeb. Nejsme schopni dělat věci na míru, ale ze stávajícího sortimentu mu to, co potřebuje, upravíme tak, aby to co nejlépe odpovídalo jeho požadavkům,“ vysvětluje Eva Božíková.

Následně si požadovaný nábytek včetně doplňků může zákazník objednat a firma mu ho doručí domů, nebo si ho může vyzvednout na některém z výdejních míst. Jedno už funguje necelé tři roky v nedalekém Obchodním centru Kukleny.

„Ze všech výdejních míst, které máme po celé republice, tak přes Hradec projde nejvíc objednávek, řádově je to 600 měsíčně,“ doplňuje mluvčí Ikei Petr Šašek.

Tři nákupní centra u sebe? Odpor proti Nové Zelené v Hradci sílí

Hradec Králové dlouho žil v naději, že tady severský nábytkářský gigant otevře klasický obchodní dům. Nakonec mnohaleté lavírování skončilo v červnu 2020 otevřením výdejního místa v hradeckých Kuklenách. Podle manažerů Ikei se časy a nákupní zvyklosti Čechů prostě změnily.

„Musíme reflektovat, v jakém čase se ty plány dělaly. Změnily se nákupní zvyklosti a potřeby zákazníků. V době, kdy jsme uvažovali o fyzickém domě v Hradci Králové, online prakticky neexistoval. Momentálně tvoří online značnou část našeho prodeje,“ vysvětlil expanzní manažer firmy pro Česko, Slovensko a Maďarsko Radovan Galamboš.