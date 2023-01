Usazení přes padesát metrů vysokého osvětlovacího stožáru sledoval i tvůrce nového fotbalového stadionu, architekt Tomáš Vymetálek. „Je to jeden z milníků celé stavby a jsem rád, že se tato ikona opět navrací na své místo. Dokreslí tak nejenom panorama města, ale i budoucího stadionu,“ řekl krátce před tím, než dosedla patka lízátka do kotviště Vymetálek. „Toho okamžiku jsem se trošku obával, ale patka nakonec sedla přesně na milimetr,“ dodal architekt.

Hradec staví stadion za stovky milionů. Sponzoři či údržbáři zatím chybí

Ještě než se však pověstná lízátka zvedla ze země, kde čekala od podzimu 2021, prošla velkou modernizací. „Některé zkorodované části musely pryč, ale všechna lízátka jsou z více než 90 procent původní,“ uvedl oblastní ředitel Strabagu Daniel Novotný. Co však nemohlo zůstat v původním stavu, bylo osvětlení v prstenci stožáru. „Původní svítidla jsme vyměnili za led osvětlení, kdy součástí světelných rámů v prstenci je 22 ledkových svítidel,“ doplnil zástupce Strabagu. Původní naopak zůstal vzhled všech čtyřech lízátek. „Zůstali jsme věrni původnímu antracitovému nádechu stožáru i stříbrnému prstenci. Obě barvy se velmi hodí k budoucí podobě stadionu,“ uvedl architekt.

Kdy se však všechny čtyři stožáry, které mají zaujmout svá místa do poloviny příštího týden, znovu rozzáří, nechtěl Vymetálek předjímat. „Rozsvícení není tak jednoduché, Ledky potřebují svojí rozvodnu. Není to tak, že by se napíchly na stavební buňku a rozsvítily se. Chce to ještě čas. Ale určitě se nám to podaří do konce stavby stadionu,“ řekl architekt.

Vše jede podle plánuj

Před nedávnem se objevily zkazky, že termín otevření nového stadionu se nestihne v plánovaném období a o několik týdnů. Se posune. To však jak zástupce stavební firmy, tak i architekt, odmítají. „Stavba vzniká v nelehké společenské i ekonomické době. Ale děláme vše pro to, abychom se drželi harmonogramu. A tento plán nám zatím vychází,“ uvedl Vymetálek. Zástupce Strabagu byl stručnější. „Termín dokončení 30. června stále platí,“ uvedl Daniel Novotný.