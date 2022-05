„Určitě došlo ke zklidnění dopravy, i když mnozí řidiči nákladních aut se zřejmě snažili vyhnout placeným úsekům a možná i ze zvyku jezdili stále po staré najeté trase. Ale odliv aut je patrný a obyvatelé obcí na této trase určitě pocítili úlevu,“ popisuje situaci krajská koordinátorka BESIPu Lada Kociánová.

A potvrzují to i statistiky - zatímco za první čtyři měsíce loňského roku tady šetřili policisté 11 nehod, letos po otevření dálnice jich bylo za stejnou dobu už jen pět. Zklidnění dopravy oceňují obce u silnice.

„Provoz se mírně zmírnil, to je pravda. Naši občané už nečekají tak dlouho při výjezdu na třiatřicítku. Doprava se z části přesunula na dálnici, ale stále bych řekla, že je to přibližně půl na půl. Jezdí tudy stále kamiony i osobní auta,“ komentuje provoz starostka Lochenic Jitka Kulhánková.

Nejnebezpečnějšími místy Hradecka zůstávají ale stále právě státovky. To potvrzují dlouhodobě i policisté: „Mezi rizikové komunikace lze kvůli vyšší hustotě silničního provozu obecně zařadit převážně dopravou vytížené silnice první třídy,“ říká za krajskou policii Magdaléna Vlčková.

Mezi nebezpečné silnice ale stále patří „stará pražská“, tedy dnes už silnice druhé třídy číslo 11 z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou. Většinu dopravy odtud už před 15 lety odvedla dálnice, ale za poslední půlrok se tady stalo hned několik smrtelných nehod.

„U Lhoty pod Libčany vjel čtyřiašedesátiletý řidič osobního automobilu značky Škoda Fabia jedoucí z Chlumce směrem do Hradce náhle do protisměru, kde se čelně střetl s projíždějícím nákladním automobilem,“ popisuje nehodu, při které zemřel letos v březnu šofér osobního auta mluvčí policie Eliška Majerová.

Koordinátorka BESIPu Lada Kociánová si myslí, že za podobnými nehodami může být nepozornost a rostoucí intenzita provozu: „Řidiči často spěchají a jsou nervózní. Místa, kde se nehody staly, nebyla typicky nehodová a špatná, ale došlo k selhání lidského faktoru.“

Řadu nehod pak najdeme na mapě v Hradci Králové. Je to logické. Hradec je velké město s velkým provozem a sbíhají se tady všechny důležité silnice okresu. Nejvíc se bourá na křižovatkách.

Podle dalšího experta na bezpečnou jízdu Víta Jedličky, by na některých křižovatkách pomohla drobnost: „Některé by se daly snadno předělat. Příkladem je ta u krajského soudu, kde se řidiči při odbočování vlevo kvůli tvaru křížení nemohou míjet pravým bokem auta, jak je to běžné. Tady by stačilo křižovatku označit vodorovným značením, jak se to elegantně vyřešilo u Tyršova mostu před Českým rozhlasem.“

Podle odborníka na defenzivní jízdu narůstá agresivita a bezohlednost řidičů.

„Když se dívám kolem, tak vidím ty samé problémy. Stále je to vysoká rychlost, nepozornost a nedodržení bezpečné vzdálenosti,“ říká Vít Jedlička.

Za nepozorností pak vidí fenomén posledních let – mobilní telefony: „Lidé mají stále pocit, že pokud nebudou k dosažení a nebudou hned reagovat na každou zprávu, tak jako by nebyli.“