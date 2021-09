IDS je jednou z největších investic radnice v tomto volebním období. Město za něj zaplatí skoro 230 milionů korun. Skoro 160 milionů by mohla získat z evropských dotací. A navíc počítá i s budoucím ziskem. Součástí sytému bude několik radarů, některé křižovatky budou mít detektory průjezdu na červenou a systém pozná také to, zda po městě nejede auto s propadlou technickou kontrolou. Ročně počítá radnice s výběrem až 37 milionů korun na pokutách.

Právě zmíněná křižovatka se má už koncem září stát vzorovou křižovatkou celého IDS. Na rozdíl od ostatních předělaných křižovatek ve městě totiž začne už nyní fungovat podle nového systému. Signalizaci bude sama měnit podle aktuálního provozu a umožní i preferenci MHD. „Zkušební provoz na ní spustíme ke konci září,“ potvrzuje náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). Ostatní křižovatky spolu začnou komunikovat až po dokončení všech prací ve městě. To je plánováno na rok 2023.

Právě postupný přerod několika křižovatek způsobuje řidičům velké problémy. Zelené vlny, na které byli třeba na okruhu zvyklí, totiž často nefungují. „Řidiči v Hradci jezdí často po paměti a jiná frekvence světelné signalizace je může překvapit. Obzvláště s příchodem nového školního roku proto chceme požádat řidiče, aby měli trpělivost, sledovali dopravní značení a semafory a jezdili se zvýšenou opatrností,“ apeluje primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Ke změnám došlo i u chodců. Řidiči tak někdy musí dávat přednost chodcům i tam, kde na to nebyli zvyklí. Příkladem je křižovatka ulic Střelecká a V Lipkách. „Apelujeme hlavně na řidiče jedoucí od Bavlny a odbočující vpravo směrem k nemocnici, aby byli obezřetní a byli připraveni na možnost přecházení chodců a projíždění cyklistů, kteří mohou mít také zelenou,“ upozorňuje na změnu policejní mluvčí Iva Kormošová.

Budování inteligentního dopravního systému jde do další fáze. V budoucnu má být velkým pomocníkem všech řidičů, aktuálně jim ale život spíš komplikuje.

