Inteligentní dopravní systém se připravoval přes 10 let a poslední měsíce ho ladí zkušení odborníci. Teď už by měl fungovat tak, jak má. „Obávám se, že žádný samostatný řidič nedokáže v daném okamžiku, kdy je na křižovatce, posoudit, jestli ten systém funguje dobře či špatně. Řidič ze své pozice subjektivně posuzuje, jestli má zelenou nebo nemá, jestli má zelenou vlnu nebo nemá. Ale Inteligentní dopravní systém řeší celé město a ladí vše pro optimální dopravu ve městě,“ reaguje na výtky náměstek hradecké primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek.

Kladně hodnotí obměnu 34 hradeckých křižovatek i majitel největší hradecké autoškoly. „Určitě je to zlepšení, jsem pozitivní. Myslím si, že se díky Inteligentnímu dopravnímu systému hradecké křižovatky hodně vyprázdnily a zlepší se i ekologická zátěž města,“ říká Jaroslav Hrůza, který týdně stráví v hradeckých ulicích se svými žáky kolem 35 hodin.

Podle něj se zlepšila plynulost dopravy na městském okruhu ve špičkách i mimo ně: „Myslím si, že je to dobře vyřešené. Ve špičce dělá systém, co může. Je to jen o tom, aby řidiči jezdili podle předpisů, nepřekračovali rychlost, ale ani nejezdili moc pomalu.“ Největší zlepšení pak vidí zkušený učitel autoškoly třeba na Miletě při odbočování do Třebše a plynulejší jízda je podle něj na městském okruhu.

Obměna semaforů stála víc než 300 milionů korun. Téměř polovinu částky získal Hradec Králové z evropské dotace. Celkem 34 křižovatek a čtyři samostatné přechody teď snímají provoz ze všech směrů a ladí tok dopravy tak, aby byl plynulý. Jenže logicky sebelepší řízení naráží na kapacitu hradeckých silnic. „Když jedu městem, sám jsem někdy spokojený, někdy měně. Ale musíme si uvědomit, že jako řidič nevidím všechny návaznosti dopravy v celém městě. Systém řídí dopravu ve městě jako celek a z tohoto pohledu ji optimalizuje,“ vysvětluje Miroslav Hloušek.

Hradečané ale mají možnost své připomínky posílat na město. Magistrát pro tento účel zřídil e-mail ids@mmhk.cz. „Náměty od lidí vyhodnocujeme a snažíme se vše s dodavatelem systému vylepšovat. Na druhou stranu ale nechceme nešťastnými kroky systém rozhodit, aby nakonec neplnil svoji roli. Musíme k úpravám přistupovat velice citlivě,“ dodává hradecký náměstek pro dopravu Hloušek.

Výtky k inteligentním křižovatkám má i Jaroslav Hrůza. „Problém je zmíněná Mileta, pokud jedu z centra. Ale to je dáno koncepcí té křižovatky,“ přidává své pohledy z každodenního střetu s realitou hradecké dopravy. Podle něj je v pořádku i penalizační modul, který na osmi místech měří rychlost a na dvou křižovatkách hlídá průjezdy na červenou. „Naopak by si radary zasloužila rušná Pospíšilova třída, nebo ulice Ignáta Herrmanna u zimního stadionu, kde je omezená rychlost na 30 kilometrů za hodinu.

„Určitě by se měla vrátit omezení rychlosti u trojice základních škol, kde se s instalací radarů zvýšila na padesátku,“ nebojí se Jaroslav Hrůza navrhovat nepopulární kroky. Tady město na nápravě pracuje.