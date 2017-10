Invalidé: Na stadion se nevejdeme

Hradec Králové - Handicapované trápí nedostatek místa ve speciálním sektoru i nevyhovující toalety.

Vozíčkáři na hradeckém zimním stadionu.Foto: D. Jirouš

Jen málo zápasů je pro fanouška hokeje zajímavějších než derby. Na poslední zápas mezi Hradcem a Pardubicemi však musel zapomenou Petr Pavlásek. Důvod? Je tělesně postižený a ve speciálním sektoru na hradeckém zimním stadionu na něj nezbylo místo. Invalidní fanoušci hradeckého hokeje proto volají po změně, kromě nedostatku prostoru jim vadí i nevyhovující sociální zařízení na stadionu.

„Invalidů chodí na hokej čím dál více. Fakt, že je prostor pro ně na stadionu nevyhovující, se řeší už třetí sezonu a stále se nic neděje. Na derby jsem se nedostal a podle mých informací bylo v sektoru zhruba třináct vozíčkářů,“ poznamenal s tím, že toto číslo přesahuje kapacitu a nikdo další by se do sektoru už nevešel. „Tento sektor by měl být aspoň pro dvacet lidí,“ uvedl. Podle Pavláska je problém také se sociálním zařízením. „Máme k dispozici jen jednu toaletu, což je pro tolik handicapovaných opravdu málo. Navíc není prostorná a sama se nezavírá, a to je také problém,“ pokračoval.

Podle Pavláska se běžně stává, že musí vozíčkáři prosit cizí lidi, aby dveře toalety zavřeli, sami to totiž kvůli malému manipulačnímu prostoru nesvedou.

Handicapovaní by si podle jeho slov přáli také nájezd z rampy na lávku přes Orlici. „Dovnitř se dostaneme hlavním vchodem snadno, ale ven je to horší. Často musíme objíždět celý stadion,“ dodal s tím, že doufá, že se tělesně postižení na hradeckém zimním stadionu dočkají kulturnějšího prostředí.

Ve čtvrtek se jejich zástupci sejdou s organizačním ředitelem klubu Mountfield HK Robertem Horynou a budou celou situaci řešit.

„V minulosti jsme už vybudovali bezbariérový přístup. Vznesenými požadavky se však budeme zabývat. Vyslechneme si je a pak se obrátíme na město, které je vlastníkem stadionu. My jsme tu v pronájmu a nemůžeme realizovat žádné stavební úpravy. Chceme však těmto lidem vyjít vstříc, pokud to bude jen trochu možné,“ nechal se slyšet a dodal, že případné investice by byly zahrnuty do návrhu financí na příští rok.

Diskuzi je nakloněná i náměstkyně primátora Romana Lišková (HDK). „Vím, že se řeší rekolaudace stadionu, aby se tam mohl sloužit i jiným účelům, nejen hokeji. Nemáme problém jednat s handicapovanými o jejich požadavcích, víme, že je potřeba s tím něco udělat,“ dodala.