Spolu s hlavním architektem města Petrem Brůnou se totiž minulý týden ve čtvrtek sešel na ŘSD s pracovnicí, u které byla nemoc potvrzena. „Mám až do 7. srpna nařízenou karanténu. O jejím uvalení jsem se dozvěděl ve středu ve 13:07.

Hned ve čtvrtek ráno jsem v nemocnici absolvoval testy,“ řekl Bláha, který chtěl znát jejich výsledky co nejdříve.

„Chtěl jsem, i kvůli lidem se kterými jsem se setkal, znát výsledky co nejdříve, ale bylo mi řečeno, že nejdříve dostanu zprávu v pátek ráno. Já sám se necítím, že by mě koronavir napadl. Ale zítra ráno budu moudřejší,“ doplnil z karantény náměstek a dodal, že podobně je na tom i druhý účastník čtvrteční schůzky na ŘSD- Petr Brůna.

"Asi jsme šli na testy sólo. Já tam byl krátce po osmé hodině ráno a nepotkal jsem ho, ale i on testy absolvoval." Neočekávaně volný čas využije doháněním restů. A to nejen pracovních: „Pořád mi z kanceláře něco volají a posílají, tak to teď z domu řeším. Ale taky konečně posekám trávu a mám připravenou i nějakou literaturu.“