Kraj podle něj na nedořešené dopravní vazby upozornil investora už ve zjišťovacím řízení: „Předaná dokumentace tento stav nereflektovala a dotčené subjekty na tuto skutečnost oprávněně upozornily. V tomto kontextu nebylo možné považovat dokumentaci za dostatečně zpracovaný podklad pro vyhodnocení veškerých vlivů na životní prostředí.“

Investor teď musí dokumentaci doplnit, nebo přepracovat. Nejdřív ale připomínky kraje prostuduje, říká člen představenstva J&T Real Estate CZ Jiří Ochetz: „Materiál máme k dispozici čerstvě, musíme se s ním nejprve důkladně seznámit ve všech jeho konsekvencích a další postup prodiskutovat s právníky. Tento krok nicméně chápeme jako součást procesního řízení.“ Podle něj je stavba Nové Zelené v souladu s územním plánem města: „Proto věříme, že v rámci jednání s městem dosáhneme výsledku přijatelného pro obě strany. Naši připravenost k jednání jsme ostatně panu primátorovi již avizovali.“

Tři nákupní centra u sebe? Odpor proti Nové Zelené v Hradci sílí

Jenže výhrady ke stavbě nákupního centra má většina zastupitelů. Negativní postoj k předložené podobě projektu před dvěma týdny stvrdili i hlasováním. Lidé v Kuklenách, Svobodných Dvorech a Plačicích by podle nich trpěli neúměrnou dopravou.

Stavbu nákupního centra umožnila před 12 lety změna územního plánu. Jenže podmíněná byla stavbou radiály Nová Zelená, která by odvedla dopravu z přetížené Pražské třídy. Investor nabízí, že postaví třetinu kolem svého nákupního centra a na přípravu zbytku městu přispěje 35 milionů korun. To je ale jen zlomek odhadované ceny nové ulice. „Hradec by měl trvat na tom, aby byly splněné podmínky z roku 2010, kdy se schválila změna územního plánu. Tam byla podmínka, že pokud se bude nákupní centrum stavět, tak musí být realizovaná radiála Nová Zelená až po Páleneckou ulici,“ říká jeden z dlouhodobých odpůrců projektu zastupitel Adam Záruba (Změna pro Hradec). Proti jsou i další zastupitelé. „Podle našeho názoru by ani v budoucnu neměl nákupák vůbec získat klíčové stanoviska EIA, protože má devastující dopad nejen na obyvatele ulice Zelená, ale na celé Kukleny,” myslí si zastupitel za Piráty Kamil Kubica, který doufá, že poslední krok kraje přinutí investora k jednání o výrazných změnách projektu.

Nová Zelená



Největší obchodní komplex má do roku 2025 vyrůst v hradeckých Kuklenách na polích mezi silnicí číslo 11, Zelenou ulicí a hřbitovem. Zabere celkem 25 hektarů a jen prodejní plochy mají mít 40 tisíc čtverečních metrů. Jednat se má o jednopatrový komplex s pasáží, 30 klasických obchodních jednotek a hobbymarket. Součástí projektu je i parkoviště pro víc než 1800 aut a pás zeleně, který obchodní zónu oddělí od současné zástavby v Kuklenách.