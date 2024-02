Je to už patnáct let od doby, kdy tehdejší majitel secesní vily Anička v Hradci Králové, Generali Pojišťovna, podlehla tlaku veřejnosti a ustoupila od její demolice . Původně chtěla pojišťovna na místě Aničky a domu přes ulici vybudovat zákaznické centrum ze skla a oceli za více než 200 milionů korun. Tomuto záměru před třinácti lety padla za oběť „jen“ protější vila čp. 731 na rohu ulic Střelecká a Gočárova třída, po které dlouhou dobu zůstala díra v zemi. Po ustoupení pojišťovny od svého záměru převzal nejen tuto proluku, ale i ostatní pozemky, včetně Aničky, současný investor.

„Tu petici nechápu. Nikdy jsme nepodnikli žádné kroky k tomu, abychom vyjmuli vilu Aničku z památkové péče. A ani to nemáme v pánu. Našim cílem je naopak okolí kolem vily zvelebit. Vždy jsme se snažili respektovat dané území, kde stavíme,“ řekl jednatel firem Letců Property a Anička Property Karel Konečný.

Podle něj se to již povedlo na místě bývalé vily čp. 731. „Pojišťovna zde původně chtěla postavit hnusnou barabiznu. Po dohodě s architektem i samotným městem jsme se však v tomto případě snažili co nejvíce respektovat Josefa Gočára a chovali jsme se městotvorně. A myslím, že se nemáme za co stydět. Stejně budeme postupovat i u dalšího objektu, který bude v samém sousedství Aničky,“ uvedl Konečný.

Stezka hradeckými lesy se vyhne skokanům a čolkům. Projekt se musí přepracovat

Dodal, že záměrem je tuto lokalitu co nejvíce oživit. Kromě domu by tu také měla vzniknout nová piazzetta, tedy malé náměstí, a současná ulice Letců vinoucí se od OC Atrium by se měla proměnit v pěší zónu.

Tento záměr vítá i hlavní architekt města Petr Brůna. Ten se navíc ohradil proti tvrzení petentů, kteří jej a jeho odbor, společně s odborem památkové péče na magistrátu označili za ty, kteří: „svými souhlasnými stanovisky zcela rezignovali na svojí funkci a podstatu jako „kontrolní a koncepční” instituce města. „Vila Anička má památkovou ochranu a to nelze zpochybňovat. Není tak důvod se bát o její budoucnost. Nicméně investor respektuje původní návrh dvou hmot, které v území uvozuje a dokresluje. A to i s ohedem na celkové tvarosloví celého území,“ uvedl Brůna.

Investor k samotné vile Anička ještě dodal, že s ní počítá i do budoucnosti. „Zatím omezeně funguje jako kancelář. A to je jeden ze směrů, kterým by mohla nadále fungovat. Je tu však i myšlenka, že by tu v budoucnu mohly být například ordinace lékařů. Pokud bychom chtěli vilu odstranit, musela by se vylistovat z památkové ochrany. Takové kroky jsme však nikdy nepodnikli a ani je neplánujeme,“ doplnil Konečný.

Mohlo by vás zajímat: Petici proti Induparku na hradeckých Pláckách podepsalo 900 místních