Už v neděli 18. srpna to bude vůbec poprvé, co bude Česká republika hostit podnik série Ironman. Vrcholný závod dne se odehraje na poloviční distanci železného muže, tedy 1,9 kilometru plavání se startem na městské pláži u Sokola a poplave se téměř až k Hučáku a druhá obrátka proti proudu Labe bude zhruba na úrovni Aldisu.

Hradec Králové čeká o triatlonovém stánku velkolepá akce. Kromě polovičního železného muže se v neděli pojede i olympijský triatlon, připravený je i závod pro děti. Na startu budou jak špičkoví profesionálové, tak hlavně „hobíci“, ale i osobnosti nebo handicapovaní sportovci. „Aktivních účastníků je něco kolem dvou tisíc. Dosud se registrovali z celkem 45 zemí a 37 procent je ze právě ze zahraničí,“ připomíná Roman Šinkovský.

Akce má rozpočet kolem 11 milionů korun. Například peněžní odměny pro vítěze hlavního závodu jsou 2500 amerických dolarů. Na podnik přispěl také částkou 800 tisíc Královéhradecký kraj a město Hradec Králové pak dává 1,4 milionu korun. „Hradec se dostává na světovou sportovní mapu. Je to důležité i z hlediska cestovního ruchu, užijí si to nejen sportovci, ale i diváci především při plavání a běhu, protože zejména tyto dvě disciplíny se budou odehrávat v kulisách centra města,“ připomíná hradecká primátorka Pavlína Springerová. Na pořádání samotné akce se bude podílet 400 lidí.

Program začne už v pátek odpoledne otevřením rodinné zóny na náměstí 5. května. V pátek večer se také v Hradci poběží noční běh na 5 kilometrů. Zóna pro rodiny bude otevřená celý víkend. Na sobotu a neděli se přidá i Food Truck festival s 35 gastrovozy. Připravené jsou i talkshow a další zajímavosti.

Železný muž přinese i dopravní omezení

Hradečané ale musí v centru města počítat s dopravními omezeními. Jako první se uzavře od středečního rána 14. srpna Eliščino nábřeží a v pátek pak Smetanovo nábřeží, vše začne blokovým čištěním ulic. „V neděli se uzavřou na celý den místa, kde se ve městě běží a jede cyklistická část. To znamená například Tylovo nábřeží, Masarykovou náměstí. Uzavřeny bude také Tyršův a Pražský most. Bude to tam, kde bude probíhat samotný závod, nebo pohyb diváků, ale používáme v co největší míře náplavky, chodníky, cyklostezky a parky, abychom omezení minimalizovali,“ vysvětluje za organizátory Roman Šinkovský.

Podle primátorky se město snažilo vše nastavit tak, aby závod co nejméně ovlivnil chod města: „Je to velká akce, která s sebou nese různá omezení. Je to ale letní období, kdy je tady měně lidí a budeme klást důraz na to, aby občané města měli co nejpřesnější informace,“ slibuje Pavlína Springerová.

Ironman by se v Hradci měl konat i v příštích letech. Město má podepsané s držitelem licence memorandum na příští tři roky. „Pokud bude spokojenost na obou stranách, tak bude vůle dohodu prodloužit,“ myslí si Pavlína Springerová. „Funguje to všude na světě, očekáváme, že příchodem Ironmana poroste celá triatlonová komunita. Záleží na tom, jak se podaří první ročník,“ doplňuje Roman Šinkovský. Hlavní závod hradeckého Ironmana 70.3 je pro nejlepší v jednotlivých věkových kategoriích kvalifikací na mistrovství světa, které bude ve španělské Marabelle.