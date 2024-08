Od pátku 16. do neděle 18. srpna se bude v Česku vůbec poprvé konat prestižní triatlonový závod ze série Ironman. Závodu Ironman 70.3 v Hradci Králové se zúčastní na 2000 triatletů z více než čtyřiceti zemí světa. Tak velká akce přinese i několik uzavírek ulic v centru města. „Pro bezpečnost závodníků je nezbytně nutné vytvořit podmínky, které jsou platné napříč kontinenty,“ zdůvodňují na webu pořadatelé, proč si akce vyžaduje tolik dopravních omezení.

Kudy v neděli 18. srpna neprojedete? Od 6 do 16 hodin budou uzavřeny ulice ČSA (mezi ulicemi Divišova – U soudu), Pospíšilova a Šimkova (mezi kruhovým objezdem a ul Divišova). Od 6 do 18.30 hodin řidiči budou muset objet také Eliščino nábřeží, Smetanovo nábřeží, Tylovo nábřeží, Pražský most, Tyršův most, ulice Divišova, Kotěrova, Gočárova (mezi Pražským mostem-Šafaříkova), Karla IV. (mezi Tyršovým mostem a ul. Průmyslová), L. Štúra a Havlíčkova.

Uvedené časy jsou podle pořadatelů orientační a mohou se měnit na základě aktuální dopravní situace a stavu závodu.

Dopravní omezení se bude v neděli týkat také městské hromadné dopravy, a to celkem 14 linek. Jedná se o linky číslo 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 33. Zrušené zastávky a náhradní varianty těchto linek naleznete ZDE v dokumentu pořadatelů.

Pokud bydlíte v centru města poblíž trasy cyklistiky či běhu, možná budete mít problém s parkováním. V některých ulicích v centru Hradce bude platit úplný zákaz parkování, například na Eliščině nábřeží už od pondělí. Nejvíce zákazů bude platit od soboty do neděle. Zaparkovaná vozidla budou z důvodu bezpečnosti a organizace akce odtažena, uvádí pořadatelé v brožuře k akci.

Kde nezaparkujete: Úterý 13. 8. od 20.00 do pondělí 19. 8. do 16.00 hodin

Eliščino nábřeží - od Divišovy k čp. 842 (Městské lázně)

Eliščino nábřeží - od Divišovy k čp. 842 (Městské lázně) Čtvrtek 15. 8. od 6.00 do neděle 18. 8. do 24.00

Eliščino nábřeží (od Divišovy po Palackého), Eliščino nábř. (od Divišovy k lázním), Palackého, Kotěrova, Karla Hynka Máchy, L. Štúra

Eliščino nábřeží (od Divišovy po Palackého), Eliščino nábř. (od Divišovy k lázním), Palackého, Kotěrova, Karla Hynka Máchy, L. Štúra Pátek 16. 8. od 6.00 do neděle 18. 8. do 24.00

náměstí 5. května, Smetanovo nábřeží (u parku 5. května)

náměstí 5. května, Smetanovo nábřeží (u parku 5. května) Sobota 17. 8. od 16.00 do neděle 18. 8. 2024 20.00

Havlíčkova, nám. 5. května (parkoviště před čp. 684-404), Šimkova (od Divišovy po Ak. Bedrny - obě strany), Tylovo nábřeží (mezi Tyršovým a Pražským mostem - obě strany), Pelclova, tř. ČSA (před čp. 408 - MMHK), Ak. Bedrny (mezi Šimkovou a výjezdem od městského bazénu), Šimkova (strana směr od Buzulucké po Pospíšilovu), Hradební (strana směr od U Soudu po Pospíšilovu), Na Střezině (od čp. 694 směr Pospíšilova), Pospíšilova (mezi Okružní a Orlickou - obě strany), Kubelíkova (od křižovatky u čp. 895 ke třídě SNP), Brandlova (vedle čp. 634), třída SNP (parkoviště před ZŠ SNP), třída SNP (mezi Březovou a Sládkovou - obě strany), tř. SNP (před čp. 850-855), Březová (2 parkovací stání od třídy SNP)

