Hradec Králové – Červencová změna pravidel ve vydávání parkovacích karet v Hradci vyvolala vlnu nesouhlasu, která se však, alespoň podle slov představitelů ISP pomalu uklidňuje. Alespoň v některých ohledech.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/David Taneček

„Těch lidí totiž ani nebylo tolik, šlo o desítky, a u většiny z nich se to dalo řešit," říká Dušan Čížek, předseda představenstva ISP. Nově totiž nárok na zvýhodněné parkovací karty mají jen ti, kteří mají v místě trvalé bydliště a auto je jejich, mají ho z půjčovny nebo je služební.

A právě trvalé bydliště byl u mnoha lidí problém. „V tomto ohledu to jinak nebude, trvalé bydliště mít v místě prostě musí, říká to zákon. Na druhou stranu, naprostá většina lidí si to zařídila a vše je v pořádku. Největší problém s tím mají majitelé domů, kteří nechtějí své nájemníky přihlašovat," dodává Čížek.

Dobrou zprávou je, že se alespoň povedlo vyřešit situace, kdy máte auto od někoho v užívání. Tam už není nutný přepis, kdy by se platila vysoká ekologická daň. „Hradecký odbor dopravy například umí přepsat vlastníka vozu jen za padesát korun, což se třeba v rámci rodiny dá řešit," tvrdí Čížek. „Tchán mě nechal napsat do velkého techničáku, že auto trvale užívám, na odbor dopravy se teprve chystám, jsem zvědavý, kolik mě to bude stát," říká Radek Špryňar, který bydlí v Labské Kotlině a nová pravidla mu zkomplikovala život.

Protesty nemíří jen na ISP, ale i na magistrát. Jeho vedení chce s parkovací společností jednat. „Mně se nelíbí, že o možnost parkování přijdou Hradečáci, kteří mají z nějakého důvodu trvalé bydliště jinde ve městě než v místě, kde chtějí parkovat. Ale vím, že jsme svázáni zákonem," říká Zdeněk Fink, primátor města.

Zvláštností je, že zákon, na který se ISP odvolává, platí už sedm let, přesto ke změnám došlo až nyní. „Právní názory na věc se vyvíjejí a došlo už k několika soudním sporům, jejichž výsledky nás vedly k těmto krokům," vysvětluje Holubec.

V parkovacích domech nová pravidla neplatí

Parkovací domy v Hradci by mohly alespoň částečně pomoci situaci lidí, co nemají v místě, kde chtějí parkovat trvalý pobyt a mají ho jinde ve městě řešit.

„Neplatí v nich zákon o komunikacích, pravidla si může město určit," potvrzuje Dušan Čížek z ISP. Nastiňuje tak, že by město mohlo zvýhodnit Hradečáky, kteří v místě nemají trvalé bydliště a na zvýhodněnou kartu nemají nárok. Město by muselo stanovit nějaký režim. „To by možná šlo, ale zase to nevyřeší problém lidí třeba z Labské Kotliny, ti to mají do Katschnerky daleko," podotkl primátor Zdeněk Fink.