Členové komise místní samosprávy z Benešovy třídy a okolí vydali v polovině minulého týdne nesouhlasné stanovisko, které podstoupili vedení města. V diskuzi zazněla řada připomínek a výhrad. Lidé se pozastavují zejména nad otázkou, jak nápor klientů zvládne nejbližší pošta v Malšovicích. Ze sousední čtvrti, kde mají skončit pobočky na Benešově třídě, ve Štefánikově ulici a v ulici Milady Horákové, tam sice jezdí dvě autobusové linky číslo 9 a 25, ovšem komplexu, jehož je součástí, se zdaleka vyhýbají.

„Nemůže všechny tři pobočky zvládnout nahradit ani teoreticky. Říkají, že kritériem je dostupnost. Přitom k poště do Malšovic nejede žádný spoj, zaparkovat se tam nedá ani koloběžka, je to tam přeplněné. Poslali jsme radnici zápis s důvody, proč by se to mělo přehodnotit,“ uvedl předseda Komise místní samosprávy Moravské Předměstí – sever Bedřich Kabilka s tím, že nemá žádné nové informace.

Tou poslední bylo vyjádření hradecké primátorky Pavlíny Springerové z počátku týdne. Píše v něm, že celou situaci považuje za nešťastnou a kritizuje, že zástupci České pošty s radnicí předem nejednali. V Hradci se má zrušit sedm poboček ze čtrnácti.

„Způsob transformace pobočkové sítě vnímáme jako nesystémový. Nikdo s námi nejednal, ačkoli jsme mohli nabídnout znalost místního prostředí,“ sdělila Springerová.

Situace se však přece jenom změnila. Výzva k jednání, kterou primátorka zaslala řediteli České pošty, byla vyslyšena.

„Kromě jiného chci se zástupci pošty probrat alternativní řešení, jako je změna otevírací doby nebo zřízení poboček na strategických místech,“ upřesnila.

Zrušení pošt na Moravském Předměstí se podle ní zásadně dotkne seniorů a zdravotně postižených. Jak upozornila, podmínka tříkilometrové docházkové vzdálenosti je v Hradci Králové jen teorie a v navrženém rušení poboček splněna není.

V Hradci Králové chtějí zástupci obyvatel Moravského Předměstí rozvířit debatu o zachování alespoň jedné pobočky. Nejvhodnější by podle nich byla ta na Benešově třídě, která má kapacitu obsloužit i klienty dvou pošt, které čeká konec.

Ovšem za předpokladu, že bude mít otevřené všechny přepážky. Bývají tam totiž v provozu jen dvě, když je velká sláva, tak tři.

„O služby pošty je u nás opravdu velký zájem. Taková ta vyjádření o tom, že jsou všichni digitalizovaní jsou v našem případě naprosto absurdní. Máme tady dva velké domy s pečovatelskými a sociálními službami Harmonie, po jejichž obyvatelích nikdo nemůže nic takového chtít. Ti si zkrátka budou chodit pro důchod pořád,“ připomněl Kabilka.

Obyvatelé Moravského Předměstí jsou rozladění a mnohdy mezi lamentováním nad překvapivým rozhodnutím pošty přidávají i vlastní nápady, jak se situací od počátku července popasovat.

„V Malšovicích je jediné plus, že je naproti restaurace, kde budu moci čekat, až na mě přes vyvolávací systém přijde řada. Předpokládám, že kvůli frontám bude na občerstvení času dost. Ať udělají nonstop provoz na poště na nádraží, kde je dostupnost městskou dopravou pro všechny,“ zamyslela se Kateřina Bednářová, která bydlí v ulici Jana Masaryka.

Podle informací Deníku by mělo proběhnout jednání zástupců České pošty i s hejtmanstvím.

V úterý jednal se zástupcem České pošty Jan Birke, starosta Náchoda. Toto město má celkem tři pobočky, zůstat má jedna. Podle starosty v podstatě nebylo o čem jednat.

„Od 1. 7. 2023 dokážeme zajistit obsluhu všech klientů i ze zrušených poboček bez negativního dopadu na kvalitu poskytovaných služeb,“ citoval, co se o d zástupce dozvěděl.

Žádný prostor k jednání o zachování pobočky ve Starém Městě prý nebyl.

"Počet transakcí se snížil především na poště Náchod 1 (zhruba o třetinu v porovnání s roky 2018, 2019), důvodů je pochopitelně celá řada. Snažili jsme se projednat alespoň rozšíření provozní doby, nabídnout vhodné prostory, mluvit o výši nájmu, ale z jednání je patrné, že na politické rozhodnutí nemají tyto debaty žádný vliv. A abychom nebyli jen negativní - pošta nabídne klientům nově možnost objednat se na předem stanovený čas pro urychlení vyřízení svých požadavků a další rozšíření sítě externích výdejních míst pro balíky (tzv. balíkovny)," uvedl Birke na svém facebookovém profilu.

"Budu jen doufat, že to celé není příprava na privatizaci části České pošty. Manažeři teď jen mohou objíždět města a obce a dlouze vyprávět o tom, co již všichni z médií víme. Nejsem si úplně jist, že snížení poboček a počtu zaměstnanců povede poštu do „lepších čísel“. Obávám se, že tím jen tzv. vyklidí pole, což se už dlouhodobě bohužel děje," doplnil.