Hradec Králové /FOTO/ - Nejen o tom, jaký je režisér, vyprávěl Jan Hřebejk na filmovém festivalu Cinema Open.

„Každý režisér chce něco úplně jiného. Mně třeba vůbec nevadí přízvuk, zato takový Svěrák ho úplně nesnáší," bavil posluchače svými historkami v sobotu na filmovém festivalu Cinema Open v hradeckém kině Bio Central režisér Jan Hřebejk. Rozpovídal se i o dalších českých režisérech. Nebo o svých oblíbených hercích.

Geislerová má čas

„Lidé mi často vyčítají, že pořád obsazuji ty samé lidi. Proč furt točíš s Geislerovou, ptají se mě? Protože má jediná vždycky čas, odpovídám na to," vysvětloval s nadsázkou publiku. S Bolkem je prý těžší se dohodnout, ale když už se dohodnete, tak všechno platí. A dostat dva známé herce před jednu kameru? „To abyste si je zamlouvali víc jak rok předem," tvrdil známý režisér, který do Hradce společně se svým dvorním scénáristou Petrem Jarchovských přijel uvést komedii Pějmě píseň dohola. „Když na film dorazíte o deset minut později, vůbec o nic nepřijdete," glosoval snímek jeden z našich nejlepších filmových tvůrců.

Na besedě v po strop našlapeném Studiu Garsonka došlo i na rekapitulaci filmografie. A to i na snímky, které prodělaly nebo se příliš nepovedly: „Ve filmu dáváme z herců dohromady celé rodiny a ne vždy to chemicky funguje. Je to velká výzva a kolikrát jsme se už spletli."

Žádně sci-fi nebude

Nejlepší film dua Hřebejk–Jarchovský byl prý velkým překvapením. Takový úspěch dvojice nečekala. „Musíme si pomáhat je náš nejlepší film ze všech. Má nejlepší scénář a je nejlíp natočený," přemítal Hřebejk a naznačil, že na vybočení k jiným žánrům nikdy není pozdě. „Ale ke sci-fi žádný vztah nemám," usadil vzápětí zvědavé obecenstvo režisér.

„Chtěl jste někdy natáčet filmy v zahraničí, tvořit i mimo Česko," zněl jeden z dotazů z pléna. „Filmy, které točím, jsou zavislé nejen na českém jazyku, ale i na naší mentalitě, takže nikdy jsem vlastně po tom, abych točil venku, netoužil. Je Hollywood a pak už je to vlastně jedno. Uspět můžete na celé světě," nechal se slyšet Jan Hřebejk. Navíc čím je prý film dražší, tím je míň svobodnější. I proto mu vyhovuje natáčení v Česku.

A Hřebejkův recept na tvůrčí úspěch? „Mít kolem sebe lidi, co jsou schopní oponovat. Nesmíte se nechat uchlácholit úspěchem," uzavřel besedu tvůrce Šakalých let, Pelíšků i Kawasakiho růže.

„Animáč" točily děti hodinu a půl

Zhruba hodinu a půl pracovaly děti na animovaných filmech pod dohledem pražské Aeroškoly. Do snímku pojmenovaného Trosečník se pustila dvojice děvčat. Kromě toho, že se musely slečny dohodnout na příběhu, čekalo je „uplácání" figurek z modelíny a pak samozřejmě natáčení. Vše trvalo zhruba hodinu a půl. Výsledek je dlouhý přesně 11 vteřin. „Děti si vytvořily panáčky z modelíny nebo z papíru a potom jimi pohybovaly. Pracovat mohly i s jinými objekty. Tato technika se nazývá plošková animace," vysvětlovala Tereza Ritterová, která dílnou provázela. „Děti byly spokojené, myslím, že si tvorbu animovaných etud opravdu užily," dodával lektor Aeroškoly František Topinka. Výsledky workshopu si už brzy budou moci zájemci prohlédnout na stránkách školy.