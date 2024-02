/VIDEO, FOTO/ Velká kostičková výstava stovek stavebnic Lego, tisíců figurek a desetitisíců dílků pokračuje až do konce prázdninového týdne v hradeckých Kuklenách. V tělocvičně Střední odborné školy veterinární na Pražské třídě jsou k vidění modely na dálkové ovládání, herní kolejiště a sochy pokémonů v životní velikosti, dioramata Harry Potter, Minecraft a spousta dalších lákadel.

Velká kostičková výstava je plná stovek stavebnic Lego, tisíců figurek a desetitisíců dílků. | Video: Deník/Stanislav Ďoubal

Velká výstava modelů z Lega se zároveň koná i v základní škole ve Štefcově ulici v Malšovicích. Zájemci si tak mohou vybrat a ti skalní se vypravit za oběma expozicemi. Obě atrakce budou k vidění do neděle.

Ta kuklenská je otevřená ve všední dny od 12 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a poslední den od 9 do 15 hodin. Vstupné pro dospělé stojí 100 korun, pro děti 80 korun.