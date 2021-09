Velkým tématem posledních dní je v Hradci Králové možný prodej prvoligového fotbalového klubu, který doposud ze sta procent vlastní město. Téma, které se jen potichu řešilo posledních několik let, zvedl minulý týden v rozhovoru pro Deník východočeský miliardář Petr Dědek.

Majitel hokejových Pardubic veřejně deklaroval svůj zájem o koupi hradeckého fotbalového klubu. „Jsme připraveni převzít hradecký fotbal, ale chceme, aby zájem měla také většina zastupitelů města. Jde nám o partnerství a jednotu,“ uvedl Dědek, jehož firma D&D Elektromont se podílí na právě probíhající výstavbě nového stadionu.

Už dříve deklaroval svůj zájem o koupi klubu také bývalý fotbalista Ivo Ulich nebo italský podnikatel Mario Moretti. Radnice proto uvažuje o vypsání výběrového řízení. K dispozici by měl být většinový podíl akcií klubu.

V současné době působí hradecký klub na mapě litních českých fotbalových klubů jako zvláštní úkaz, neboť je stoprocentně vlastněný městem. To nejenže nemůže finančně konkurovat silnějším soukromým majitelům, ale zároveň posílá do klubu asi 35 milionů z městské kasy každý rok. A to se nelíbí části politiků. „Doba, kdy vrcholové sportovní kluby vlastnily obce a města, je pryč. Jsme teď v první lize a musíme udělat všechno proto, abychom ji udrželi. A bez partnera to nepůjde,“ říká předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup. Podle něj není v současné chvíli na co čekat. Tvrdí dokonce, že město mělo klub prodat už dávno. „Jednání by měla akcelerovat,“ míní Soukup. Na tom, že k prodeji klubu už nastal ten správný čas, se shodnou i další politické strany. „Potřebujeme silného strategického partnera, který tu chybí dlouhodobě. Je to zájem všech bez ohledu na koalici a opozici,“ říká předsedkyně nejsilnější opoziční strany Pavlína Springerová (HDK). Proti není ani nejsilnější vládnoucí strana. Podle hradeckého zastupitele a zároveň poslance za hnutí ANO Jiřího Maška je dobrou zprávou, že zájemců o fotbalový klub je hned několik. „Naším úkolem je zprofesionalizovat řízení fotbalového klubu, tak jak to vyžadují sportovní cíle fotbalového klubu a očekávání fanoušků,“ uvažuje Mašek, který je i člen představenstva klubu.

MĚSTO SI MUSÍ UJASNIT, CO VLASTNĚ CHCE

Ačkoliv to na první pohled vypadá, že cesta k prodeji klubu je nalajnovaná, není to tak úplně pravda. Vedení města navzdory veřejným proklamacím stále neohodnotilo klubové akcie. Neví tedy, kolik má za klub požadovat. Podle zástupce italského investora Josefa Hampla, který byl koncem srpna jednat u primátora Alexandra Hrabálka (ODS), se na schůzce hovořilo o vypsání výběrového řízení a následném prodeji klubu k začátku příštího roku. Na dotaz Deníku ale primátor Hrabálek konkrétní termín uvádět nechtěl. Například předsedkyně Koalice pro Hradec Anna Maclová navíc na rozdíl od dalších stran preferuje prodej sta procent akcií. Vedení města přitom počítá s tím, že si část ponechá. A rozhodovat by podle politiků nemusela jen cena. „Rozhodovat by měla především serióznost potenciálních partnerů, ať už budou odkudkoliv,“ říká předseda Změny pro Hradec Adam Záruba. Podle něj je klíčové, aby město nemuselo do klubu každoročně posílat tak vysoké finanční příspěvky jako doposud.

Neúspěšný prodej



Jedno výběrové řízení na nového majitele klubu už má hradecká radnice za sebou. Ještě za bývalého vedení města ho v roce 2016 vyhrál Ivo Ulich. K podpisu akcionářské smlouvy však nikdy nedošlo. Sám Ulich dal loni najevo, že má o koupi klubu stále zájem a tvrdí, že na odkup má exkluzivní právo. Radnice to ale odmítá. „Pan Ulich nemá s městem podepsanou smlouvu, která by deklarovala jeho právo odkup klubu. Pokud má nadále vážný zájem, můžeme s ním znova navázat jednání, řekl Hrabálek.