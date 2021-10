Čtyřiatřicetiletý kandidát koalice SPOLU se stal nečekanou kometou voleb v Královéhradeckém kraji, když se mu ze čtvrtého místa kandidátky podařilo díky preferenčním hlasům skočit až na první místo. Bez problémů si tak zajistil poslanecký mandát na příští čtyři roky.

Co říkáte na to, že vás lidé takto vykroužkovali a přeskočil jste i politické matadory v čele s Ivanem Adamcem?

Je to pro mě stále velké překvapení. Zároveň je to pro mě velká čest a závazek. Pokusíme se naplnit vše, co jsme slíbili voličům. A co se týče toho kroužkování, tak jsem si nedokázal představit, že bych přeskočil takové matadory, jako je Ivan Adamec či Pavel Bělobrádek.

A co říkáte na celostátní výsledky?

Zatím nejsou definitivní, ale i tak bych si představoval, že porazíme hnutí ANO. To se ještě může stát a doufám, že se tak stane. Ale uvidíme, jak to bude v Praze.

Velkým překvapením je naopak neúspěch Pirátů, kteří skončili daleko za vámi. Je to pro vás také překvapení, nebo jste to očekával?

Myslel jsem si, že Piráty porazíme, ale opravdu jsem nečekal, že budou Starostové v tak velké míře vykroužkováni.

Co pro vás bude priorita? Poslanec či škola?

To budu muset ještě zvážit. Ale sněmovna je zavazující a nekandidoval jsem proto, abych teď mandát složil. Přijímám to jako výzvu a budu pracovat.