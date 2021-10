Přestože ho díky preferenčním hlasům přeskočili Matěj Ondřej Havel (TOP 09) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Ivan Adamec rozhodně smutnit nemusí. Koalici Spolu dovedl v kraji k přesvědčivému volebnímu vítězství a sám znovu obhájil poslanecký mandát. V hradeckém volebním štábu koalice Spolu si tak v sobotu večer spokojeně vychutnal i vítězný doutník.

Co říkáte na volební výsledek, kdy jste hnutí ANO předstihli takřka na cílové pásce?

Je to úžasný výsledek, který odráží současnou náladu ve společnosti, kdy si většinová společnost říká, že by to takhle dál už jít nemůže a že musíme nastavit změnu a něco s tou společností udělat. A nyní nemám na mysli jen to, že máme ve špatném stavu státní rozpočet, děsivou byrokracii či, že nestavíme dálnice, tak jak by se slušelo. Důležitá je i společnost jako taková, aby vždy zvítězil zdravý rozum a o problémech se diskutovalo, a když nejsou argumenty, aby se nepřecházelo na osočování a útočení. Je potřeba ta renesance společnosti a vrátit se k ideálům, které tu byly po roce 1989.

A jak jste prožíval tedy ty poslední chvíle?

Všichni jsme byli nervózní. Volby jsou buď velké očekávání, či velké zklamání. A jsem rád, že to dnes dopadlo tím velkým očekáváním. Vždy jsem říkal, že to buď bude těsná prohra, plichta, nebo těsné vítězství, které se nám tady podařilo před rokem v krajských volbách, kdy jsme ukázali, že se hnutí ANO porazit dá.

Když jste mluvil o tom roku 1989. Tak co říkáte na to, že se do sněmovny nedostala KSČM?

Oni dělali vše pro to, aby tak skončili. Přežili se a nemají co svým voličům už co nabídnout. A také je přetlačilo ANO vždy, když oni něco chtěli po parlamentu. Tak si řekli, proč volit komunisty či socdemáky, když to stejně Andrej zařídí.

A co osud ČSSD?

To se musíte zeptat představitelů ČSSD, jak si to představují dál. Je to pro ně obrovská rána, ale dalo se to očekávat. Když se podíváte na výkony předsedy Hamáčka či v poslední době ministryně Maláčové, tedy to, jak si představovali správu věcí veřejných, tak je to logický důsledek toho, co v poslední době dělali.

Myslíte si, že jste do důchodu poslali i předsedu hnutí ANO Andreje Babiše? Ten před volbami deklaroval, že pokud půjde do opozice, tak v politice skončí.

To se ukáže v nejbližší době. Myslím si, že celá situace bude mít ještě spoustu zatáček a komplikací. Ale věřím, že se to nakonec podaří. Vždy jsem říkal, že byznys a politika nejdou dohromady v jedněch osobách. Když je někdo byznysmen, tak nemůže být politik. Pokud tak je, tak se ukazuje, že upřednostňuje v politice vlastní zájmy. A to se tady jasně několikrát ukázalo.

Bude podle vás skutečně ANO v opozici? Před volbami se často mluvilo o tom, že ODS je pro ně po volbách možným partnerem.

O tom mluvilo ANO, ale my o tom nechceme slyšet. Už jsme to mohli udělat před čtyřmi lety. Ale rozhodně toto odmítáme. Chceme změnu. A jak můžete udělat změnu s někým, kdo je původcem těch problémů, které tady jsou nyní.

Teď k vašemu potenciálnímu vládnímu koaličnímu partnerovi. Co říkáte na to, že Piráti cela propadli a budou mít jen čtyři zástupce?

Piráti to v té společnosti mají trošku složité. Oni vznikli jako protestní strana. A kritizovali. A to umí každý, ale něco vytvořit, to už je něco složitějšího. Natož být státotvornou stranou. Přerod z té protestní strany do té státotvorné je bolestivý a nezvládnou to všechny politické strany. A ukazuje se, že i ti Piráti s tím mají problém.

Byl jste sice lídr, ale nakonec vás a dalšího politického matadora Pavla Bělobrádka porazila mladá krev v podání Matěje Ondřeje Havla, co na to říkáte?

To je komplikace společné kandidátky. Nevnímám to však negativně vůči mé osobě, nakonec jako zástupce ODS jsem získal nejvíce preferenčních hlasů.