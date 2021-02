Zvolení i odvolání náměstka primátora, vzájemné obviňování politiků, odchod skoro poloviny zastupitelů ze sálu i zoufalý postesk primátora na adresu svého náměstka a stranického kolegy. Pondělní jednání hradeckých zastupitelů přineslo hned několik nečekaných věcí.

Už minulý týden oznámily opoziční strany HDK, ZPHZ, Koalice pro Hradec a Piráti, že intenzivně vyjednávají s ODS o vzniku nové koalice bez hnutí ANO. Pondělní dění ale ukázalo, že k dohodě je ještě hodně daleko. Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) na začátku zasedání překvapivě navrhl na post náměstka pro majetek a městské organizace Pavla Marka z hnutí ANO. Kromě ANO a ODS ho podpořili i komunisté a Ladislav Škorpil z HDK. Ve funkci Marek nahradil stranickou kolegyni Věru Pourovou.

Hanouskovo odvolání má odblokovat jednání

Jestli zvolení Marka vzbudilo mezi opozičními zastupiteli překvapení, závěrečný tah předsedy zastupitelského klubu ODS Martina Soukupa jim pak přímo vyrazil dech. Na úplném konce zasedání totiž Soukup navrhl odvolání náměstka Martina Hanouska (ZPHZ), kterého zastupitelé už dvakrát ve funkci podrželi.

Menšinová koalice hnutí ANO a ODS následně s pomocí KSČM nejtěsnější možnou většinou rozhodla, že hlasování o odvolání Hanouska se uskuteční pomocí tajné volby. Zastupitelé ze všech ostatních stran se v tu chvíli sbalili a opustili jednací sál. „Odvolejte si Martina Hanouska s pomocí komunistů sami, my vám k tomu asistovat nebudeme,“ řekl ještě před odchodem zastupitelů Pirát Aleš Dohnal. Tajné hlasování se tak uskutečnilo jen mezi 19 zastupiteli za ANO, ODS a KSČM. Pro odvolání hlasovali všichni a Hanousek tak ve funkci skončil.

„Martin Hanousek svým setrváním na postu náměstka blokoval veškerá další jednání. Jeho odvolání jsme navrhli proto, abychom situaci odblokovali. Kdyby věděl, co je politická etika, tak by sám odstoupil," okomentoval to Martin Soukup (ODS).

Rozhodující roli sehráli komunisté

Hlavní roli měli na pondělním zasedání komunisté. Ti dříve Hanouska ve funkci dvakrát podrželi, tentokrát se ale spojili s menšinovou koalicí a prosadili jeho odvolání. „Hlasovali jsme pro odvolání pana náměstka Hanouska proto, aby se stabilizovala radnice,“ řekl Deníku Lubomír Štěpán (KSČM) a dodal, že situaci, která se stala v pondělí, kdy zůstala téměř polovina lavic prázdných, za 30 let v hradeckém zastupitelstvu ještě nezažil.

Štěpán také odmítl, že by komunisté chtěli vstoupit s ANO a ODS do koalice nebo s ní podepsat nějakou smlouvu o toleranci. Věří ale, že budou komunisté schopní do určité míry ovlivnit některé městské projekty. „Pro nás je důležité, aby město fungovalo. Nechceme za to funkce, je to o podpoře jednotlivých kroků," dodal Štěpán.

Je to neomluvitelné, řekl Moravec

Spojení s komunisty namíchlo i některé zastupitele za ODS. „Je neomluvitelné, že naše menšinová koalice ODS a ANO na radnici v Hradci Králové dospěla do stavu, kdy by měla být závislá na komunistických hlasech. Pokud to některým kolegům nevadí, pak mně to tedy vadí hodně. V takové koalici být nechci. Stav rozpadající se koalice je skutečně tragický a cesta zpátky nevede,“ napsal večer Michal Moravec (ODS), který pár hodin předtím společně s komunisty Hanouska odvolal.

Jedinou smysluplnou budoucnost teď prý vidí v jednání o nové koalici. I tam existují problémy, ale žádný z nich prý není tak velký jako ten, že by se ODS vydala na milost a nemilost komunistů. „Protože pro tohle si nás lidi fakt nezvolili," dodal Moravec. Jako katastrofu označil současný stav i Martin Soukup. „Bude nám asi vyčítáno, že jsme Martina Hanouska odvolali s KSČM, nicméně ta nám aspoň pomohla celou situaci odblokovat, aby mohlo dojít k jakékoliv dohodě. Pro rozvoj města je nynější situace naprosto nepřijatelná a my teď budeme muset situaci řešit nějakým razantním způsobem," řekl Deníku Soukup.

Rozhodnout by se měla ODS už v úterý

Razantní řešení může zvolit ODS už v nejbližších hodinách. Už v úterý večer se sejde oblastní rada občanských demokratů. Řešit bude nabídku na společnou koalici s HDK, Piráty, ZPHZ a Koalicí pro Hradec nebo pokračování menšinové koalice s ANO. Podle opozičních stran nabídka na koaliční spolupráci i po pondělním zasedání trvá, ačkoliv se dohoda vzdálila.

„Zesílilo to náš postoj k tomu, že by pan Hrabálek neměl pokračovat jako primátor. Nabídka ODS ale stále platí. Je to jediná možnost, jak to věcně dotáhnout do voleb," řekl Deníku odvolaný náměstek Martin Hanousek (ZPHZ). Kriticky se k pondělnímu počínání ODS vyjádřila i předsedkyně HDK Pavlína Springerová.

„Zarážející je pro mě, že etablovaná středopravicová strana jako je ODS, si vůči svým voličům dovolí mít otevřenou podporu komunistů. Hradecká ODS se spálila jednou spoluprací s hnutím ANO a teď se pálí podruhé. Domnívám se, že je to ohromná politická chyba," řekla žena, která se netají ambicí stát se novou hradeckou primátorkou. I podle ní je ale dohoda s ODS stále možná. S novou podmínkou naopak přichází Piráti, kteří ostře zkritizovali primátora Alexandra Hrabálka (ODS).

„Myslím si, že člověk, který je vulgární, který používá na zastupitelstvu věty jako „já tě zabiju“, by už neměl být primátorem ani den. Dosáhli jsme absolutního dna. Pokud ODS trvá na tom, že takový člověk bude dále primátorem, tak se asi nemáme o čem bavit," vysvětlil postoj Pirátů Aleš Dohnal, který narážel na moment, kdy mikrofony zachytily primátorův zoufalý postesk na adresu svého náměstka Jiřího Bláhy (ODS). V něm nechyběla ani nepublikovatelná vulgarita.

Hanousek už vyklízí kancelář

Zatímco v prosinci zastupitelé odvolali Věru Pourovou s platností od začátku dalšího měsíce, Hanousek ve své funkci skončil po rozhodnutí zastupitelů okamžitě. „Kolem deváté večer mě odvolali, už byl zákaz vycházení. Dnes jsem se musel zeptat, zda mě aspoň pustí do kanceláře," popsal dnes už bývalý náměstek.

Vyklízení kanceláře podle něj není otázkou jednoho dne. Rozdělané věci navíc prý ani nemá komu předat. Na Hanouskovo místo totiž zastupitelé zatím nikoho nezvolili a jeho agendu tak dočasně převezme primátor Alexandr Hrabálek. „Fakticky je ten stav na radnici teď ještě horší než před začátkem zastupitelstva. Sice byl zvolen pan Marek náměstkem pro majetek, ale teď zase vůbec nemá vedení školství, zdravotnictví, sociální oblast a životní prostředí. Vedení města je dál v rozvratu, podle mě dokonce ještě horším než před zastupitelstvem," zakončil Hanousek.