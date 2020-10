Od dnešního rána se celém Hradci Králové uzavřely základní školy. Podle nařízení vlády se do nich žáci nevrátí dříve než 2. listopadu. Jedna výjimka se ale přece jen našla. V ZŠ Josefa Gočára se sešlo celkem 23 dětí rodičů pracujících v oblasti bezpečnostních sborů, obecní policie, zdravotnictví, orgánů ochrany veřejného zdraví, sociálních službách nebo se jedná o příslušníky ozbrojených sil.

Děti a roušky. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Kopecká

"Děti jsou rozděleny do čtyř skupin po zhruba šesti žácích. Škola také od zítřejšího dne plánuje vařit, a to jak pro přítomné děti, tak na výdejové okénko," informovala tisková mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. Ačkoliv podle nařízení vlády je otevřená škola pro děti od 3 do 10 let, v Hradci se sešly děti školního věku. Mateřské školy ve městě totiž zůstaly v provozu. Během středy však z personálních důvodů muselo dojít i omezení školek.