„Je tady jedna značka za druhou,“ přiznal šéf dopravní skupiny hradecké městské policie Pavel Süke a jedním dechem dodal: „Někde je to opravdu prales, změť značek. Místy by to chtělo revizi.“

Gočárova třída v Hradci Králové. Značkami je doslova obsypaná.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Půlka souběžného chodníku na zmíněné ulici tvoří stezka pro cyklisty. Hned na prvním sloupu je značka, která kolařům zakazuje jízdu po silnici. „Od loňska platí změna vyhlášky. Dřív musel cyklista využít stezku, teď nemusí, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu,“ vysvětlil zdvojené značení Süke.

Kromě značky označující stezku pro cyklisty se tak po každé křižovatce opakuje zákaz vjezdu cyklistů. Jako by značek nebylo dost, na sloupech je i reklama na potravinový řetězec a na místní hokejový klub.

Pavel Süke připomněl, že někdy se značky dublují záměrně. Třeba tam, kde někteří řidiči nerespektují to, co vyplývá z vyhlášky ohledně parkování. Třeba to, v jaké vzdálenosti se smí stát od přechodů nebo křižovatek. „To mohou být místa, kde jsme často řešili přestupky. Pak se domluvíme, že tam dáme značku navíc. Byť by tam vlastně nemusela být,“ dodal šéf dopravní skupiny městské policie.

Podobnými situacemi se zabývá pracovní skupina, která se pravidelně setkává na hradeckém magistrátu. Náměstek primátorky Miroslav Hloušek jednání skupiny pravidelně řídí. Hned zdůraznil, že hlavní slovo nemá město, ale dopravní inženýři policie a státní úředníci odboru dopravy.

„Když si kolegové řeknou, že něco, co si přejeme, je mimo normu, tak se můžu postavit na hlavu a nic s tím neudělám,“ hořce se pousmál Hloušek.

I on by rád počet značek v Hradci snížil. „Pokud bych někde kritizoval, že je přeznačkováno, tak mi vadí značky, které označují třeba blízkost servisu, nebo STK a podobně, což považuji za zbytečnost,“ dodal někdejší dlouholetý ředitel hradeckých strážníků.

Velký počet značek na jenom místě může být podle dopravních odborníků nebezpečný. Odborník na bezpečnou jízdu Vít Jedlička uvedl, že člověk je při městské rychlosti 50 kilometrů za hodinu schopný vnímat omezený počet značek na určité vzdálenosti.

Víc značek znamená, že řidič jejich studiu věnuje víc pozornosti a logicky už tolik nevnímá další věci. „Řidič může přehlédnout další značky, nebo něco důležitého na silnici,“ varoval Jedlička.

Expert na bezpečnou jízdu si ale nemyslí, že by Hradec Králové byl „přeznačkovaný“. Spíš upozornil na místa, která by si zasloužila jasnější instrukce pro řidiče. Jedním takovým je třeba křižovatka u Krajského soudu, kde se potkává malý městský okruh s Nezvalovou a Mýtskou ulicí. „Problém je, že pokud jede jedno auto od Magistrátu a druhé od Fortny a obě chtějí odbočit vlevo, tedy jedno ve směru na Malšovice a druhé na Velké náměstí, pak ten tvar křižovatky neumožňuje míjet se vlevo, tedy pravým bokem. Tam je to prakticky nemožné,“ popsal jednu ze zapeklitých hradeckých křižovatek.

Podle Jedličky by si často nepřehledným situacím předešlo vodorovné značení, které by jasně určilo, jak mají řidiči do křižovatky vjíždět a jak se mají míjet.

Minimum značek naopak najdeme třeba na parkovištích u supermarketů. A i to dělá řadě řidičů problémy. „Na parkovištích platí v drtivé většině přednost zprava. Na to se často zapomíná. Člověk si musí uvědomit, že pomyslná páteřní komunikace nemusí být hlavní,“ sdělil Jedlička, který doporučuje na podobných parkovištích opatrnost a počítat i s chybami druhých řidičů.