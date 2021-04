Debaty o nové koalici bez účasti zástupců hnutí ANO a KSČM vedou občanští demokraté se zbylými stranami z hradeckého zastupitelstva už několik měsíců. Jenže zatímco ODS trvá na čtyřkoalici pouze s Hradeckým demokratickým klubem (HDK), Piráty a Koalicí pro Hradec (KPH), tyto strany jsou ochotné hovořit pouze o pětikoalici i za účasti Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ).

Pouze ta by podle nich městu přinesla opravdu stabilní vládu s jasnou většinou. Po rozvázání koaliční smlouvy s hnutím ANO se na konci března ODS rozhodla obměnit svůj vyjednávací tým, což mělo přispět k rychlému nalezení shody. Jenže to se nestalo.

"Jednání se všemi potenciálními partnery napříč politickým spektrem, vyjma komunistů, stále trvají. Nový vyjednávací tým si již udělal kolečko a vše budeme nyní vyhodnocovat a předpokládám, že ještě nějaké schůzky se uskuteční," říká teď člen vyjednávacího týmu Oldřich Vlasák (ODS).

Opoziční strany hodnotí situaci ještě mnohem hůř. "Jediné jednání s novým vyjednávacím týmem ODS jsme měli nějaké dva až tři týdny dozadu. Zástupci ODS zvolili prodlužovací strategii a evidentně se dohodnout nechtějí," říká předsedkyně HDK a kandidátka opozice na primátorku Pavlína Springerová.

Rozladěný je z jednání i předseda klubu Pirátů. "Zástupci ODS nám po jediné schůzce řekli, že si to musí ještě interně probrat a pak už se neozvali. Myslím si, že se musíme smířit s tím, že Hradec povede do voleb koalice ANO, ODS a KSČM," hodnotí jednání Aleš Dohnal. Vypovězení koaliční smlouvy mezi ODS a hnutím ANO prý vůbec nic nezměnilo.

O jednání po vlastní ose se pokouší i hnutí ANO. První náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO) předpokládá, že jednání budou ještě pokračovat. Ze strany HDK, Pirátů, KPH i ZPHZ však dlouhodobě zní, že s hnutím ANO do koalice nevstoupí.

Odstupte sami, vyzývá opozice vedení města

Podle všeho jsou tak jednání stále na mrtvém bodě. "Do popředí stále více vystupují personální problémy, respektive nedostatky od potenciálních partnerů," rýpl si do opozičních stran Oldřich Vlasák. On i Monika Štayrová Deníku řekli, že během pondělního zastupitelstva zásadní změny ve vedení města ještě neočekávají.

Přesto se neoficiálně hovoří o několika možnostech. Ačkoliv strany ve vedení města nejsou oficiálně v koalici a ani v součtu nedisponují většinou v zastupitelstvu, lidé z ODS a ANO na své funkce nerezignovali, za což schytali od opozice ostrou kritiku.

"Pokud si ODS a hnutí ANO vzájemně vypověděly koaliční smlouvu, tak by se podle toho měly chovat a opustit pozice ve vedení města. Za stejnou věc jejich lidé dříve kritizovali Martina Hanouska, takže by si teď měli zamést před vlastním prahem. Pokud to mysleli vážně, měli by to vzdát a donutit tak politické síly k tomu, aby jednaly," tvrdí Pavlína Springerová.

K takovému kroku se ale ODS a ANO podle všeho nechystají. Hovoří se naopak o tom, že by se v pondělí mohly pokusit dovolit nového náměstka pro školství. Spolehnout by se ale zřejmě podobně jako při odvolání bývalého náměstka Martina Hanouska (ZPHZ) musely na hlasy komunistů.

Bude se hlasovat o odvolání primátora?

To, že pondělí zastupitelstvo proběhne bez zásadních změn ve vedení města, zdaleka není jisté. Nad velkým politickým tahem totiž uvažuje část opozice. Podle informací Deníku se chystá návrh na odvolání minimálně některých radních. Zda se to bude týkat i primátora Alexandra Hrabálka (ODS) či jeho náměstků, zatím není jisté.

"V rámci opozice jsou lidé, kteří by do toho rádi šli i lidé zdrženlivější. Já patřím k těm zdrženlivějším. Jako Piráti to aktivně iniciovat nebudeme, pokud ten návrh ale padne, tak předpokládám, že pro odvolání hlasovat budeme," naznačuje Aleš Dohnal, že iniciátorem takového kroku by měl být opoziční blok HDK, KPH a ZPHZ.

Předsedkyně HDK to zatím přímo nepotvrdila. Naznačila ale, že opozice chystá ještě před zastupitelstvem jasné prohlášení. "Naši pozici podrobně vysvětlíme v tiskové zprávě do konce tohoto týdne," reagovala Springerová.