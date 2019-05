Hradečtí zastupitelé na svém úterním jednání schválili zrušení městské jídelny důchodců.

Jídelna pro důchodce | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

V březnu podobný návrh náměstka primátora Martina Hanouska zastupitelé odmítli, nyní ale se změnami prošel. Sám Hanousek přišel s kompromisním návrhem, podle kterého by jídelna skončila ke konci října. Vypsat chtěl také výběrové řízení na soukromého provozovatele, který by v prostorách obědy pro seniory dál vydával. „Zjistil jsem konkrétní nabídku od soukromého subjektu, který by jídelnu mohl provozovat jako výdejnu za stejnou cenu 70 korun za oběd. Jsou toho schopni při jednom a půl úvazku, město v současné době provozuje jídelnu při čtyřech úvazcích. Ukazuje to na to, jak je to neefektivní,“ uvedl Hanousek.