Aplikace Nesnězeno nabízí o polovinu zlevněné jídlo z restaurací, kaváren, pekáren nebo ze supermarketů. Nově i na východě Čech. „Co se týká kaváren, tak v balíčku může být nějaký mix dezertů nebo sendvičů. Z restaurací to pak může být obědové meníčko, které zbylo,“ vysvětluje nabídku aplikace Nesnězeno její spoluzakladatel Jakub Henni. Vše ale musí být zlevněné nejméně na polovinu.

V Hradci Králové se platforma zatím dohodla s 34 podniky, v Pardubicích pak se 14 různým provozovnami. „Jsou to kavárny, pekárny, cukrárny, restaurace a třeba pobočky supermarketů Penny, CrossCafe, ale máme tady třeba i květinářství,“ vypočítává aktuální nabídku Jakub Henni s tím, že Nesnězeno oslovuje další podniky a podnikatelé se mohou také sami hlásit.

Nejčastěji je v regionu zastoupený Penny Market, má 16 poboček. Na polovinu zlevněné balíčky potravin nabízí jeho obchody v Hradci Králové, Pardubicích, Trutnově, Chrudimi, Jaroměři, ve Dvoře Králové nad Labem a v Přelouči. „Většinou je to nějaký mix ovoce, zeleniny, pečiva a třeba mléčné výrobky či uzeniny,“ popisuje Jakub Henni.

Mezi podniky, které se do aplikace připojily, patří i hradecká restaurace Cà Phê District HK poblíž magistrátu. „Občas nám nějaké jídlo zbyde. Byla by škoda ho vyhodit, tak ho nabízíme levněji a dostaneme zpět alespoň část nákladů,“ vysvětluje za podnik Aleš Syrový. Jen za první dny si sem mohli lidé přijít pro několik hotových jídel.

Nesnězeno využívají častěji ženy a studenti

Platforma funguje už v celkem 9 krajích České republiky a její aplikaci si tady stáhlo 800 tisíc lidí. „Typický věk našeho uživatele je 30 až 35 let. Většinou jsou to ženy, často maminky a lidé, kteří se víc zajímají o ekologii. Často to jsou studenti,“ popisuje Veronika Konečná z marketingového týmu firmy.

Přidat se je jednoduché. Stačí si stáhnout aplikaci a mít platební kartu. „Lidem se zobrazí nabídka podle jejich polohy. Uvidí nejbližší nabídky od našich partnerů, kteří do apky svoje balíčky nahrávají a v tom balíčku je vlastně mix nějakých potravin před expirací,“ popisuje Jakub Henni. Platí se přímo v aplikaci a potraviny se vyzvedávají v daném času přímo v konkrétní provozovně.

Nesnězeno chce expandovat i do zbývajících krajů Česka a později se rozšířit i do menších měst. „Věřím, že na východě Čech budeme fungovat dobře. Měli jsme tady hodně zákazníků, kteří nám psali, abychom sem expandovali. A také odezva podniků byla dobrá, měly velký zájem se k nám rychle připojit,“ připomíná za Nesnězeno Sophia Stoltz.

Platforma u nás vznikla před 6 lety. Její zakladatelé chtěli omezit plýtvání jídlem. „Globálně se vyhodí třetina všeho vyprodukovaného jídla. Podobnou mobilní aplikaci jsme viděli na Západě a zjistili jsme, že v Česku žádný takový podobný projekt neexistuje,“ vzpomíná Jakub Henni. Aplikace vznikla jako studentský projekt a kromě Česka už funguje také na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku. Celkem má 2 miliony uživatelů a před vyhozením zachránila za dobu své existence 650 tun potravin.