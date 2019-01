Hradec Králové, Kuks - Dojet na kole bez komplikací a hlavně bezpečně z Hradce Králové až na Kuks bude v příštím roce díky nové cyklostezce reálné.

Kuks - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Tomáš Plecháč

V Hradci Králové u kamenného mostu cyklisté začnou svoji pouť podél levého břehu až do Předměřic nad Labem, kde po mostě přejedou na pravý břeh, po kterém budou pokračovat až do Kuksu. Celková délka je 26 kilometrů, z toho se využije pět kilometrů stávajících cyklostezek v Jaroměři a Smiřicích.

Během prosince by se mělo předat staveniště firmě, která by měla cyklostezku dokončit do 230 dnů. Cyklisté by se tudíž mohli po nové trase projet už další letní sezonu.

Pozemky jsou odkoupeny, dodavatel vybrán. Čeká se pouze na vyjádření úřadu regionální rady, který kontroluje dokumentaci veřejné zakázky. „Stavitele jsme nelosovali, ale podle bodového hodnocení jsme vytvořili pořadí. Vše byla čistá a transparentní matematika,” uvedl Deníku Luboš Tuzar, starosta Smiřic a předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Královéhradecká labská, která má projekt na starosti.

Jejími zakladateli jsou města Hradec Králové, Smiřice, Jaroměř a obec Kuks. Pátým partnerem je Královéhradecký kraj. Celkový rozpočet na stavbu cyklostezky je zhruba 80 milionů, z toho na dotacích Královéhradecká labská získá 67,6 milionů.