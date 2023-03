Nový odbavovací systém zavádí hradecký dopravní podnik. Postupně má umožnit třeba platbu kartou ve všech vozech městské hromadné dopravy. To šlo dosud jen v trolejbusech. Dopravní podnik za systém zaplatil bezmála 25 milionů korun. Současně dopravní podnik potvrdil, že se letos nebude zdražovat jízdné.

Současný systém je starý 18 let a ten nový bude vstřícnější pro cestující a postupně se bude zavádět od dubna. „Nový systém může pokrýt hned několik viditelných bolístek, jež dopravní podnik trápily. Nejčastěji jde o nemožnost platby kartou ve všech vozech MHD i zastaralost a nefunkčnost některých označníků na zastávkách. To se ale právě teď změní,“ vysvětlil náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek.

Odbavovací systém přinese hned několik novinek pro cestující. Tou nejvýraznější bude možnost bezhotovostní platby jízdného ve všech vozech MHD. Použít bude možné nejen platební kartu, ale také mobilní telefon nebo chytré hodinky a další zařízení, přes která je možné platit bezhotovostně. „Systém je také připravený akceptovat třeba kartu integrované regionální dopravy IREDO, případně kartu Českých drah,“ slibuje mluvčí města Kateřina Rohlíčková.

Pro cestující má být zavádění novinky v hradecké dopravě bezbolestné. Nadále budou moci kupovat jízdenku za hotové u řidiče, fungovat budou dál klasické papírové lístky, městská karta, mobilní jízdenka prostřednictvím SMS zpráv i jízdenky zakoupené přes aplikaci HopOn.

„Po několik měsíců chceme nechat naše cestující, aby si na odbavovací systém zvykli. Během této doby budeme sledovat, který způsob platby jízdného je nejvíce nebo naopak nejméně využívaný. Nyní nám výrazně klesá nákup papírových jízdenek a se zavedením odbavovacího systému do provozu čekáme, že čísla budou ještě klesat. Do budoucna bychom právě proto papírové jízdenky a nákup jízdenek u řidiče chtěli případně zrušit. K tomu ale nedojde dříve než v příštím roce,“ vysvětlil ředitel Dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Současně potvrdil, že v letošním roce se nebude zvyšovat jízdné. "Do konce roku chceme vidět, jak cestující nový systém pochopili a co jim nejvíc vyhovuje. Například v Pardubicích úplně zmizelo placení hotově, zmizely papírové lístky, lidé začali používat bankovní karty," připomněl Zdeněk Abraham zkušenost z Pardubic, kde nový systém zavedli před dvěma lety. Podle nových dat by se pak případně jízdné v Hradci nastavilo.

Dopravce se chystá postupně rušit zastaralé dobíjecí automaty na městskou čipovou kartu. „Dobíjení městských karet bude postupně převedeno pouze do e-shopu, kde si bude možné dobít svoji peněženku na virtuálním účtu nebo zvolit takzvaný identifikátor. Tím se budou cestující prokazovat u časových či dalších zlevněných jízdenek," vysvětlila Kateřina Rohlíčková. Identifikátorem pasažéra může být bankovní karta, chytré hodinky nebo mobilní telefon.

Pro přehlednost celého systému připravuje dopravní podnik také novou aplikaci. Ta umožní cestujícím nahlédnout na trasu svého spoje, zjistit čas a místo jeho pohybu v mapě. Dále bude prostřednictvím této aplikace možné zkontrolovat a nastavit své identifikátory a zjistit další potřebné informace.



Aplikace je teď v demoverzi, k jejímu plnému spuštění by mělo dojít postupně spolu s dalšími částmi odbavovacího systému. Vozy hradecké MHD budou také umět evidovat počty cestujících. Díky tomu bude moci dopravní podnik efektivně nastavit rozložení spojů na vybrané trasy.