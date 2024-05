Začátek stavby v roce 2028, uvedení do provozu v roce 2031. To jsou nové důležité termíny, o kterých informuje aktualizovaný leták k plánované stavbě jižní spojky. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ho vydalo v půlce května. Jižní spojka spojí Pražské Předměstí s Kukleny, potažmo dálnicí D11. ŘSD předpokládá, že stavba bude stát 1 992 498 378 korun bez DPH.

Dlouho očekávaná silnice by měla přinést větší klid do Kuklen, ulevit by jižní spojka měla zejména Pražské třídě. Využijí ji vozidla přijíždějící od Prahy do Hradce Králové a současně odsaje část dopravy z vnitřního městského okruhu. Celková délka trasy nové silnice bude přibližně 2788 metrů. „Jižní spojka je z celoměstského hlediska Hradce Králové nejvýznamnější a dopravně nejúčinnější stavbou,“ uvádí ŘSD v informačním letáku ke stavbě.

