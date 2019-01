Hubíles - Už od roku 2013 vyráží Anna Hrčková spolu s Gábinou Kaisrlíkovou a ostatními koledníky představujícími tři krále na tradiční lednovou obchůzku Hubílesa, malé vesničky na Hradecku. Jejich koledování doprovází hra na kytaru.

Z tříkrálového koledování v Hubílese. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

„Kytaru si s sebou bereme každý rok,“ říká vedoucí skupiny koledníků Anna Hrčková.

„Máme i další hudební nástroje, ale jak máme plné ruce práce, tak některé ani nestačíme vyndat,“ upozorňuje její kamarádka Gábina a nechává na ně nahlédnout do košíku. „Někde chodí děti třeba i s flétničkami. S hudebním nástrojem je koledování příjemnější,“ tvrdí.

„V repertoáru máme asi dvacet koled, nezpíváme jen My tři králové, to jen na úvod, pak přidáváme koledu na přání,“ vysvětluje Anna Hrčková.

Žádné nacvičování předem prý kolednice nepotřebují, zvládnout to i bez přípravy.

„Letos máme jednu speciální, novinku, kterou jsme vložili do repertoáru na přání, je z pohádky Anděl Páně 2,“ říká Gábina.

Spolu s vedoucí skupiny a Gábinou se obchůzky v Hubílese od samého začátku zdejší tradice Tříkrálové sbírky účastní od pěti let jejich dcery Anna a Veronika, dnes dvanáctileté slečny. Prý je to baví. K nim se později přidala i Poli, když se do vesnice přistěhovala.

Výtěžek z letošní sbírky pořádané Charitou ČR v Hubílese spolu s penězi vybranými v dalších obcích v okolí poputuje rodinám pečujícím v domácím prostředí o dítě s postižením, domácí hospicové péči, na odborné sociální poradenství v těžkých životních situacích, pečovatelské služby, částečně i na humanitární projekty v Indii a krizový fond pro pomoc při mimořádné situaci. Přímo v regionu pak sbírka pomůže Středisku rané péče Sluníčko, Domácí hospicové péči Hradec Králové, její poradně a Charitní pečovatelské službě.

„A právě proto na tříkrálovou koledu chodíme, jsme rádi, že můžeme pomoci,“ dodává Anna Hrčková.